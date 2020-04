James Krause à propos du débat sur l’UFC 249: «Quoi qu’il en soit, quelqu’un va s’énerver»

James Krause a de multiples perspectives en ce qui concerne la pandémie de coronavirus en cours.

Le poids welter UFC est, bien sûr, un combattant professionnel, en plus d’être entraîneur, propriétaire d’entreprise, mari et père.

Alors que Dana White et l’UFC avancent avec l’UFC 249 le 18 avril, il n’y a pas de véritable zone grise en ce qui concerne les réactions des gens à cette décision. Krause sympathise avec les deux côtés, mais comprend qu’il y aura un contrecoup quel que soit le côté de la clôture sur lequel vous vous tenez.

“J’ai l’impression qu’il n’y a pas de bonne façon de répondre à cette question”, a déclaré Krause à MMA Fighting. “Quoi qu’il en soit, quelqu’un va s’énerver à la réponse. Il y a évidemment deux côtés – et c’est une question perdant-perdant, soit dit en passant – il y a le côté de Dana, disant que tout le monde réagit de manière excessive, ce n’est pas un gros problème comme on le laisse croire. Si vous regardez les chiffres, il y a un argument derrière cela.

“Il y a l’autre côté de l’endroit où tout le monde est mis en quarantaine et ils essaient d’arrêter la propagation de cette chose – sur laquelle, personnellement, j’ai ma propre opinion. Là où je vis, nous sommes tous mis en quarantaine, mais les épiceries sont ouvertes, les stations-service sont ouvertes, et cela signifie simplement que tout le monde va au même endroit. Est-ce que cela ne va pas à l’encontre de l’objectif de ce que nous faisons ici? Par exemple, je ne peux pas ouvrir mon entreprise, mais l’épicerie peut être ouverte et nous pouvons tous aller à cet endroit? Je ne sais pas.”

En plus d’être un combattant dans la plus grande promotion MMA au monde, Krause est un investisseur immobilier et devient rapidement l’un des meilleurs entraîneurs du sport.

En tant que propriétaire de Glory MMA et de Fitness à Lees Summit, dans le Missouri, Krause a pu utiliser son temps supplémentaire pour entreprendre des projets dans le gymnase qu’il n’aurait peut-être pas eu le temps de faire autrement. Alors que le concurrent du TUF 25 est toujours à la recherche de doublures en argent, l’abri actuel en place dans le comté de Jackson est en vigueur jusqu’au 24 avril au moins.

Krause comprend certainement au milieu de la pandémie mondiale en cours, mais cela ne signifie pas qu’il n’est pas préoccupé par les inconnues qui l’entourent.

“Je respecte l’opinion de tous”, a déclaré Krause. «Je n’ai pas vraiment de bonne réponse. J’essaie de jouer sur les deux côtés de la clôture. J’ai ma propre réponse, mais je respecte la décision de chacun car, au bout du compte, s’ils doivent rester à l’intérieur ou que les gens doivent aller travailler, ils ont des familles à nourrir. Ils ont des factures à payer et personne ne les aide.

“J’ai plusieurs entreprises en ligne et si je ne peux pas ouvrir ces entreprises, comment vais-je mettre de la nourriture sur la table? C’est là que, pour moi, ça devient un peu fou. Il y a tellement de couches à cela et il est difficile de répondre à cela sans avoir une conversation de deux heures à ce sujet.

«Je comprends d’où viennent les professionnels de la santé. C’est quelque chose que nous devons prendre très au sérieux, mais aussi, je dois prendre très au sérieux le fait de nourrir ma famille. Nous allons bien en ce moment, mais combien de temps cela va-t-il durer? Nous ne savons pas, et c’est effrayant parce que nous ne savons pas combien de temps cela va durer. “

Krause a remporté sa sixième victoire consécutive en novembre avec un KO de troisième ronde de Sergio Moraes à l’UFC Sao Paulo. Alors qu’il a réalisé l’une des séquences de victoires les plus impressionnantes de la division des poids mi-moyens, Krause volait quelque peu sous le radar malgré près de 40 combats professionnels.

En février, Antonio Arroyo est tombé malade à la suite des pesées officielles de l’UFC 247 et a été contraint de quitter son combat de poids moyen avec Trevin Giles. Sur préavis d’un jour, Krause – qui était à Houston pour coéquipier de coin et débutante de l’Octogone Youssef Zalal – est intervenu, dans une catégorie de poids, et a perdu une décision très proche de Giles.

L’UFC 249 devrait avoir lieu le 18 avril, avec une nouvelle tête d’affiche provisoire du titre léger entre l’ancien champion par intérim Tony Ferguson et Justin Gaethje. Le lieu de l’événement n’a pas encore été officiellement annoncé, mais Krause a déjà fait savoir à la promotion qu’il était disposé à se présenter à nouveau pendant une période intéressante dans le sport.

“Ils n’ont pas eu à s’approcher de moi”, a expliqué Krause. «J’ai jeté mon nom dans le chapeau avant [they could even ask me]. Je suis le mec. Je suis un gars d’opportunité.

“J’ai l’impression que vous allez voir sur une période de trois à six mois, vous allez voir beaucoup de combats gagnés que vous ne pensiez pas que l’adversaire gagnerait, et vous verrez beaucoup de les gars montent rapidement. Il y aura une tonne d’opportunités pour un combattant chaque fois que tout cela sera fait.

“Les gars ne s’entraînent pas, tout le monde prend des congés, tout le monde essaie d’être payé parce que personne ne gagne de l’argent en ce moment. Donc, il y aura une tonne de gars qui se battent quand ils ne devraient pas, et il y aura une tonne de gars qui sont prêts à saisir cette opportunité chaque fois que cette chose se termine. ”

Du côté du mari et du père, Krause dit que sa famille n’a pas reculé pour participer à l’UFC 249. Sur la base de l’histoire, ils lui font entièrement confiance.

“Ma famille est un peu plus du côté le moins agressif de toute cette épreuve”, a déclaré Krause. «Ils sont à 100 pour cent avec moi qui se battent, et en plus, ma famille me suit aveuglément. Je ne les ai pas égarés jusqu’à présent.

“Mais ils sont tous favorables. Tout ce que je veux faire, ils sont avec. “

Il y a encore beaucoup d’incertitude autour de l’UFC 249. Mais si Krause était un homme de paris, il mettrait son argent sur les fans de MMA en regardant une carte de combat le 18 avril. Bien qu’il soit toujours prêt à concourir si son nom était appelé, il pense qu’il ” Je serai intelligent en termes de quel autre nom sera sur l’accord de combat.

“De quoi [my manager] me dit que c’est une chose réelle et que je suis prêt », a déclaré Krause. «Cela doit cependant avoir du sens pour moi.

«Je vais combattre n’importe qui, je pense que je l’ai montré. Mais je ne suis pas en forme de combat et parce que je sors de la situation dans laquelle j’étais pour mon dernier combat, je n’ai pas beaucoup de place pour l’erreur. Même si vous perdez deux décisions partagées d’affilée, vous perdez toujours. Le jeu est de gagner, donc je dois faire très attention à qui je me bats à court terme.

«Quand vous le regardez, l’UFC est déjà sur la liste. Ils cherchent des raisons de couper des gens et je ne veux pas être sur cette liste. ”

Le stock de Krause a atteint de nouveaux sommets depuis son étape mémorable à court terme à l’UFC 247. Tant que le match est logique, si Krause se voit proposer un combat aujourd’hui, demain ou la veille de l’UFC 249, attendez-vous à l’homme qui fait du sport beaucoup de chapeaux pour mettre une paire de gants de quatre onces aussi.

“Il n’y a rien [deadline]», A déclaré Krause. “Je suis le mec. Allons-y!”