James Krause accélère avec un préavis de plusieurs heures

Le deuxième pay-per-view de l’année de l’UFC a lieu samedi avec l’UFC 247, et la populaire série «Embedded» de la promotion revient pour vous préparer.

L’événement a lieu samedi au Toyota Center de Houston. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Dans l’événement principal, Jon Jones (25-1 MMA, 19-1 UFC) défend son titre des poids lourds légers UFC contre Dominick Reyes (12-0 MMA, 6-0 UFC). Dans le co-reportage, Valentina Shevchenko (18-3 MMA, 7-2 UFC) défend son titre de masselotte contre Katlyn Chookagian (13-2 MMA, 6-2 UFC).

De plus, les poids lourds Derrick Lewis (22-7 MMA, 13-5 UFC) et Ilir Latifi (14-7 MMA, 7-5 UFC) entrent en collision dans l’ouvre-carte principal.

Le sixième épisode de “Embedded” suit les meilleurs combattants qui s’affrontent sur la carte principale alors qu’ils exécutent leurs obligations de la semaine de combat. Voici la description de l’UFC:

Dans l’épisode 6 de l’UFC 247 Embedded, le champion des poids lourds légers Jon Jones profite de notes sucrées de sa fille, d’un petit déjeuner et de gros canons. Les deux combats pour le titre sont officiels – et intenses – en tant que reine des poids mouches, Valentina Shevchenko affronte Katlyn Chookagian, et Jones affronte Dominick Reyes lors de la pesée de cérémonie. Le poids moyen James Krause se présente à très court préavis pour participer samedi. UFC 247 Embedded est un blog vidéo en accès libre en coulisses menant aux deux combats de titres qui auront lieu le samedi 8 février sur Pay-Per-View. Commandez le Pay-Per-View sur ESPNPlus.com/PPV

