James Krause affrontera Trevin Giles à l’UFC 247 avec un préavis de 24 heures

Le poids welter de l’UFC, James Krause, a décidé d’intensifier son préavis de 24 heures pour combattre Trevin Giles dans un combat de poids moyen sur le undercard UFC 247.

Giles était censé combattre Antonio Arroyo sur la carte préliminaire de l’UFC 247. Arroyo a réussi à faire du poids sur la balance mais a ensuite été transporté à l’hôpital après avoir subi une réduction de poids brutale, laissant temporairement Giles sans adversaire. C’est jusqu’à ce que Krause décide d’intensifier à court préavis pour sauver le combat.

Le président de l’UFC, Dana White, a confirmé aux médias que Krause se mobilisait pour combattre Giles. Voici ce que White a dit aux médias (via MMAWeekly.com).

«Ce gars était là dans les virages. James Krause intervient et va prendre le combat. Il va littéralement peser aujourd’hui lors des pesées de cérémonie. Je sais qu’il n’est pas du Texas, mais il va intervenir et sauver ce combat pour votre gars », a déclaré White.

«En attendant, il passe tous ses examens médicaux et fait du poids. Quel étalon. “”

Krause a ensuite pesé lors des pesées de cérémonie et est monté sur la balance à 183,5 lb, ce qui est bien en dessous de la limite de poids moyen sans titre de 186 lb. Par conséquent, le combat Krause contre Giles est officiellement lancé.

Krause (27-7) mettra sa séquence de victoires de six combats en jeu quand il combattra Giles à l’UFC 247. Krause a été vu pour la dernière fois en novembre dernier lorsqu’il a éliminé Sergio Moraes. L’ancien compétiteur de «Ultimate Fighter» a également terminé avec Warlley Alves et Daron Cruickshank lors de sa séquence de victoires.

Giles (11-2) fait face à des pertes consécutives face à Gerald Meerschaert et Zak Cummings, un partenaire d’entraînement de Krause. Il est originaire de Houston, Texas et l’UFC a fait tout ce qui était en son pouvoir pour le garder sur la carte quand Arroyo est tombé. Heureusement, Krause a pu intervenir à court préavis et sauver le combat.

Pensez-vous que James Krause sera en mesure de vaincre Trevin Giles à l’UFC 247?