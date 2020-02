James Krause croit qu’il a battu Trevin Giles à l’UFC 247, dit qu’il est prêt à se présenter à nouveau dans un court délai

James Krause a eu un week-end fou à Houston, pour dire le moins.

Le poids welter de l’UFC est arrivé à Houston mercredi pour coincer Youssef Zalal mais vendredi, tout a changé. Il a découvert qu’Antonio Arroyo était hors de son combat de poids moyen juste après la pesée et a dit à son manager qu’il prendrait le combat.

Il ne s’attendait pas à obtenir le combat, mais était content quand il l’a fait.

«Ce n’était jamais sur ma liste de choses à faire, mais quand l’occasion se présente, il est agréable de répondre à la porte. Je n’y ai vraiment pas réfléchi parce que c’était une bonne occasion pour moi de gagner de l’argent et de me mettre en bonne position. Ils ne m’ont jamais demandé, je me suis offert », a déclaré Krause à BJPENN.com. «C’était un peu le bordel parce que les pesées étaient déjà faites. Mais, je n’ai pas eu à perdre de poids, j’ai marché sur la balance. Je suppose qu’ils ont une fenêtre ou une faille, et ils m’ont pesé et ce n’était pas un gros problème. “

Dans le combat, Krause a réussi au premier tour avec le dos de Giles pendant près de quatre minutes et s’enfonçant presque dans un étranglement à l’arrière. Bien qu’il ait contrôlé le dos de son adversaire pendant quatre minutes, un juge a donné le premier tour à Giles. Si ce juge avait donné à Krause le premier tour, il aurait gagné le combat par décision partagée.

«C’est un peu frustrant. Je ne sais pas quoi en dire. Je suis à court de mots, comme j’en ai parlé à tant de gens. C’est hors de mon contrôle donc je n’y mets pas d’énergie », a-t-il dit. «C’est dur, ça craint. J’ai contrôlé son dos pendant quatre minutes, je ne sais pas comment je n’ai pas gagné la manche. Ça craint l’homme, ça craint. “

Si James Krause avait gagné le combat, il sait qu’il ne serait devenu qu’une plus grande star. Il menait une séquence de six victoires consécutives et il y avait un risque de le mettre en danger pour un combat avec préavis d’un jour. Mais il dit que les avantages l’emportaient sur les inconvénients, alors il a décidé de prendre la ferraille.

«Il y a certainement des risques dans tout ce que je fais, mais j’ai l’impression que les avantages l’emportent sur les inconvénients. Regardez tous les médias qui tendent la main », a-t-il dit. «J’étais dans une émission qui a refusé d’avoir Trevin Giles mais qui m’a fait participer. Je ne me sens en aucun cas comme un perdant, j’étais satisfait de ma décision. “

Même si Krause croit qu’il a gagné le combat, il sait qu’il aurait terminé l’étouffement s’il n’avait pas combattu un poids moyen. Il dit que le pouvoir était perceptible et qu’il était plus difficile de s’enfoncer dans le starter.

Mais, il pense toujours avoir gagné le combat et dit qu’il intensifierait avec un préavis de quelques jours si l’occasion se présentait à nouveau.

«Je n’avais jamais prévu de faire ça. Si la même opportunité se présentait, je le ferais. Je ne pense pas avoir perdu le combat à cause de la différence de poids », a-t-il expliqué. “Eh bien, je ne pense pas avoir perdu la période de combat. Les facteurs de poids, oui, étaient-ils des facteurs déterminants? Non, parce que je pense toujours avoir gagné le combat. »

Le moment où Krause reviendra dans l’Octogone doit être déterminé. Il dit qu’il revient au poids welter et espère que l’UFC lui donnera un match passionnant.

“Je ne suis pas sûr. Je ne m’attends pas vraiment à des faveurs, c’est une affaire. Ils essaient de remplir leur carte et j’essaie de gagner de l’argent. Ce fut un gagnant-gagnant pour nous deux et je ne pense pas vraiment qu’ils m’en doivent un », a déclaré Krause. «J’ai l’impression d’être un combattant passionnant et je fais de bons combats et j’espère qu’ils me mettront en contact avec quelqu’un dans un bateau similaire. J’aimerais penser qu’ils me feraient correspondre avec quelqu’un d’excitant ensuite. »

Pensez-vous que James Krause a battu Trevin Giles à l’UFC 247 comme il le croit?

