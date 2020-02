James Krause éclate après avoir découvert qu’un juge de l’UFC 247 était en conflit d’intérêts

Le juge responsable du score controversé de James Krause contre Trevin Giles à l’UFC 247 aurait eu un conflit d’intérêts majeur.

Le juge Joe Soliz a marqué le combat très disputé en faveur de Giles. Cela a finalement affecté la victoire par décision partagée que Giles a réclamée après trois tours.

Selon TSN, le juge avait établi des liens avec le gymnase de Trevin Giles, Elite MMA. Soliz s’est entraîné à l’académie sous l’entraîneur Eric Williams où il a obtenu une ceinture noire. Eric Williams a également coincé Giles à l’UFC 247. Soliz a confirmé plus tard la connexion à TSN.

“Sous Eric Williams d’Elite MMA, j’ai reçu ma ceinture noire en 2008”, a-t-il déclaré. «J’ai quitté Elite en 2010 et j’ai obtenu mon premier, deuxième et troisième degré sous Octavio Couto.

“Je n’ai pas été en contact ou associé avec [Elite MMA] en plus de huit ans », a-t-il affirmé.

Le combat en question a été serré, mais la plupart des observateurs ont estimé que le premier tour appartenait à James Krause. Si Soliz avait marqué le combat en faveur de Krause au lieu de Giles, le résultat de la décision partagée aurait changé avec la victoire de Krause.

Le conflit d’intérêts potentiel et l’impact sur le résultat du combat de l’UFC 247 ont suffi à plonger James Krause dans un moment de rage.

“Si ce n’est pas le plus frustrant (explétif) pour moi dans le monde, je ne sais pas quoi … comment n’est-ce pas un conflit d’intérêts?” Krause a écrit sur Instagram. «Je m’entraîne au gymnase de quelqu’un depuis plus de 10 ans et je reçois une ceinture noire du coin de l’entraîneur de mon adversaire.

«Je ne suis absolument pas fou, j’ai perdu le combat, c’était proche. 1 était le mien, 2 était le sien et 3 était un tirage au sort. Mais le tour 3 m’a été donné sur 2/3 cartes », a poursuivi Krause. «C’était le tour 1 qu’ils ont marqué pour lui. Après un démontage et près de 4 minutes de contrôle du dos, sans parler de presque terminer le RNC, je ne sais pas comment ils lui donneraient ce tour.

«Ce sport existe depuis trop longtemps pour ne pas commencer à apporter des changements. Je sais que la Texas State Athletic Commission ne fera absolument rien de mon combat. Ils ne le font jamais, mais j’espère que les @ufc, @danawhite et les commissions d’État peuvent se réunir pour réellement juger NOTRE sport, pas pour la boxe et pour tenir les gens qui font ces travaux responsables.

C’est une honte pour notre sport. Pas seulement mon combat, mais plusieurs exemples d’incompétence du même juge. »

“Je suis tellement frustré de même lire cette merde … et rappelez-vous que j’ai perdu la moitié de mon sac à cause de ce type”, a conclu Krause.

Le directeur de Krause, Jason House, prévoit de faire appel de la décision.

«J’ai été informé que l’un des juges du combat James Krause contre Trevin Giles avait une relation précédente étroite avec l’un des entraîneurs de Giles.

«Si c’est vrai, c’est profondément préoccupant. Ces athlètes risquent et sacrifient trop pour qu’il n’y ait pas de règles du jeu équitables. Étant donné que nous sommes actuellement dans le processus d’appel, nous refusons tout commentaire. Nous espérons que le processus d’appel fonctionnera comme prévu et préservera l’intégrité de notre sport. »

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 18/02/2020.