James Krause fait une déclaration suite à une perte à court préavis à l’UFC 247

L’UFC welterweight James Krause a publié une déclaration suite à une perte de décision partagée à court terme pour Trevin Giles sur le undercard UFC 247.

Krause a répondu avec un préavis de moins de 24 heures lorsque Antonio Arroyo a été retiré de la carte en raison de crampes. Krause était à l’événement coincant son coéquipier Youssef Zalal et a décidé d’intensifier et de se battre avec Giles malgré le fait qu’il était de poids moyen, une classe de poids au-dessus de laquelle Krause participe normalement.

En dépit de la lutte contre un préavis incroyablement court, Krause a réalisé une excellente performance, soumettant presque Giles au premier tour avec un étranglement à l’arrière avant de finalement perdre une décision partagée étroitement contestée dans un incroyable va-et-vient entre deux guerriers. Après l’événement, le président de l’UFC, Dana White, a décerné à Krause et Giles un bonus de 50 000 $ chacun pour avoir remporté “Fight of the Night”.

Krause a ensuite publié une déclaration sur ses réseaux sociaux pour ses fans. Voici ce que Krause a écrit sur son Instagram.

«Tenté une chance et a échoué ce soir. Perdu une décision partagée à un dur à cuire une classe de poids au-dessus de moi avec un préavis de 18 heures. Je savais dans quoi je m’embarquais et je recommencerais. Sans risque, il n’y a pas de récompense. “

Si vous regardez la section des commentaires, vous verrez de nombreux combattants de l’UFC, y compris Ben Saunders, Dan Ige, Andre Fili, Eryk Anders, Tatiana Suarez, Niko Price et Sodiq Yusuff, féliciter Krause pour son intervention à court préavis alors que très peu d’autres voudrais. Le porteur de ballon de la NFL Christian McCaffrey a également félicité Krause pour sa performance.

Bien que Krause ait vu sa séquence de six victoires consécutives rompue, il a sans doute augmenté son stock malgré la perte du combat contre Giles. Très peu de combattants accepteraient un combat avec moins d’un jour de préavis, surtout dans une catégorie de poids, et Krause a presque gagné. C’était l’étoffe des légendes et devrait mériter à Krause beaucoup de respect de la part des fans, des médias et des autres combattants.

Pensez-vous que James Krause aurait dû recevoir la décision des juges sur Trevin Giles lors de l’UFC 247?