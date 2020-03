James Krause: «Maître manipulateur» Joshua Fabia vend des billets pour le loup, retenant Diego Sanchez

Joshua Fabia, entraîneur-chef du vétéran de longue date Diego Sanchez, ne s’est pas fait aimer de la communauté des arts martiaux mixtes (MMA) en raison de son style et de ses méthodes d’entraînement inhabituels. Après tout, ce n’est pas tous les jours que vous voyez un entraîneur poursuivre un de ses élèves avec une lame tranchante à l’intérieur de la cage, ou prétendre n’avoir jamais vu de techniques de fin de vie qui peuvent être utilisées à l’intérieur de l’Octogone.

Après la disqualification de Diego Sanchez contre Michel Pereira lors de l’UFC Fight Night 169 à Rio Rancho, N.M.il y a quelques semaines (récapitulation), Fabia et Sanchez ont fait le tour des médias pour défendre leurs techniques. Mais tout le monde n’achète pas ce qu’ils vendent, y compris le concurrent poids welter, James Krause. C’est pourquoi il cherche à traquer une confrontation contre Sanchez dans un avenir prévisible.

“Il y a quelques itinéraires différents que je pourrais emprunter”, a expliqué Krause au MMA Junkie. «J’ai l’impression que les deux itinéraires sont comme combattre des légendes de ce sport. Quelques noms me viennent à l’esprit comme Diego Sanchez, Carlos Condit. J’ai quelque chose pour Diego pour une raison quelconque », a-t-il ajouté, avant de viser Fabia.

«Je ne supporte pas son entraîneur (Joshua Fabia). J’ai l’impression qu’ils vendent des billets de loup au sport du MMA, aux fans du MMA. Juste certaines de ces choses, ce mec dit que c’est ridicule pour moi. Je n’arrive tout simplement pas à me mettre derrière, et je pense qu’il a manipulé Diego, et je pense – je ne suis pas un fan de l’homme. “

Pour Krause, qui est propriétaire d’un gymnase et entraîneur de MMA lui-même, raccourcir votre chemin vers le sommet du jeu MMA en tant qu’entraîneur est un jeu dangereux que Fabia semble jouer, ce qui n’est bon pour personne près de lui. . De plus, il manque de respect aux nombreux formateurs et entraîneurs qui ont mis le travail pour arriver au sommet.

«Il faut faire un vrai travail dans ce sport pour devenir entraîneur d’un athlète de haut niveau, et j’ai l’impression que ce gars a raccourci cela et n’a pas fait ces choses. Il y a une différence entre un motivateur et un entraîneur », a déclaré Krause.

“Si vous avez besoin de motivation pour vous battre à ce niveau, vous n’êtes probablement pas au bon endroit. Est-il un bon motivateur? Je ne suis pas sûr, peut-être qu’il l’est. À la fin de la journée, il faut plus que de la motivation pour gagner à ce niveau, et je pense juste qu’il est un maître manipulateur, et il a quelqu’un comme Diego, qui a de réelles compétences, et je pense qu’il le retient à cause de cela . Et il n’y a pas de raccourcis dans ce sport, et c’est vraiment difficile pour moi de respecter quelqu’un qui essaie de raccourcir le processus pour atteindre le haut niveau, en particulier en entraînement, en particulier en entraînant des athlètes de haut niveau. »

Diego est 1-1 directement sous Fabia depuis qu’il a quitté Jackson-Wink MMA en 2019. Quant à Krause, il a récemment vu sa séquence de six victoires remportée par Tevin Giles à l’UFC 247 dans un combat que beaucoup estimaient que James avait raison de gagner.

Là encore, Krause a accepté le combat avec moins d’un jour de préavis après qu’Antonio Arroyo a été forcé de quitter le combat. De plus, il a été disputé au poids moyen, la première fois que James a concouru dans la catégorie de poids.

Quelqu’un sent-il un match potentiel entre Krause et Sanchez?