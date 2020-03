James Krause pense que Diego Sanchez est «manipulé» par Joshua Fabia

Image via @diegonightmaresanchez sur Instagram, photographie de @rebeccahidalgophoto

Le choix de Diego Sanchez de continuer à travailler avec l’entraîneur controversé Joshua Fabia a récemment été un sujet brûlant. L’un des derniers combattants à avoir sonné sur le sujet est le poids mi-moyen de l’UFC James Krause, qui adorerait se tester contre Sanchez dans l’Octogone.

“Il y a quelques itinéraires différents que je pourrais emprunter”, a expliqué Krause au MMA Junkie à propos de son prochain combat. «J’ai l’impression que les deux itinéraires sont comme combattre des légendes de ce sport. Quelques noms me viennent à l’esprit comme Diego Sanchez, Carlos Condit. J’ai quelque chose pour Diego pour une raison quelconque. Je ne supporte pas son entraîneur (Joshua Fabia). J’ai l’impression qu’ils vendent des billets de loup au sport du MMA, aux fans du MMA.

“Juste quelques-uns de ces trucs, ce gars dit que c’est ridicule pour moi”, a ajouté Krause. “Je n’arrive pas à me mettre derrière, et je pense qu’il a manipulé Diego, et je pense – je ne suis pas un fan de l’homme. Vous devez faire un vrai travail dans ce sport pour devenir entraîneur d’un athlète de haut niveau, et j’ai l’impression que ce gars a raccourci cela et n’a pas fait ces choses. “

Fabia est l’entraîneure-chef, la gestionnaire, la nutritionniste de Sanchez et bien d’autres encore. Krause soupçonne que Sanchez a confondu quelqu’un qui pourrait être un bon “motivateur” avec quelqu’un capable de diriger toute sa carrière de combattant.

“Il y a une différence entre un motivateur et un entraîneur”, a déclaré Krause à propos de Fabia. “Si vous avez besoin de motivation pour vous battre à ce niveau, vous n’êtes probablement pas au bon endroit. Est-il un bon motivateur? Je ne suis pas sûr, peut-être qu’il l’est. À la fin de la journée, il faut plus que de la motivation pour gagner à ce niveau, et je pense juste qu’il est un maître manipulateur, et il a quelqu’un comme Diego, qui a de réelles compétences, et je pense qu’il le retient à cause de cela . Et il n’y a pas de raccourcis dans ce sport, et c’est vraiment difficile pour moi de respecter quelqu’un qui essaie de raccourcir le processus pour atteindre le haut niveau, en particulier en entraînement, en particulier en entraînant des athlètes de haut niveau. »

Êtes-vous avec James Krause sur celui-ci? Diego Sanchez devrait-il envisager de changer d’entraîneur?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/11/2020.