James Vick déterminé à résoudre les problèmes défensifs et promet de garder le menton rentré

Le poids welter de l’UFC, James Vick, est déterminé à travailler sur les problèmes défensifs qui l’ont conduit à une séquence de quatre défaites consécutives dans l’Octogone.

Vick a commencé sa carrière à l’UFC avec un dossier de 9-1, mais il a depuis perdu quatre combats consécutifs contre Justin Gaethje, Paul Felder, Dan Hooker et Niko Price, avec trois de ces pertes par KO. La perte de Price a été particulièrement gênante pour Vick, car il n’est devenu que le deuxième combattant de l’histoire de l’UFC à être éliminé d’un upkick.

Depuis sa défaite contre Price en octobre dernier, Vick est resté à l’écart des projecteurs et nous n’avons pas beaucoup entendu parler de lui, ni même s’il est toujours sur la liste de l’UFC.

S’adressant récemment à MMAjunkie.com, Vick a fait le point sur son statut auprès de la principale promotion MMA au monde. Il a dit qu’il était toujours techniquement membre de la liste de l’UFC, bien qu’on ne lui ait pas offert de combat. Au lieu de cela, Vick s’est entraîné en Thaïlande dans le but de travailler sur ses problèmes défensifs, notamment en gardant son menton replié et ses mains levées.

“Il est difficile d’en parler et de ne pas offenser les gens. J’ai travaillé avec d’excellents entraîneurs, mais parfois un excellent entraîneur ne peut pas résoudre votre problème particulier. Beaucoup d’entraîneurs avec qui je me suis entraîné, je sais que s’ils ont pris un enfant et l’ont construit à partir de zéro, cet enfant aurait une excellente technique. Mais avoir quelqu’un venir à vous après quatre, cinq ans de mauvaise technique et ensuite essayer de résoudre ces problèmes, je pense que c’est ce que j’ai traité dans le passé – venir aux entraîneurs ayant déjà une technique de montée en puissance (explétive). Et c’est aussi ma faute si je suis resté avec un entraîneur qui ne corrigeait pas ma technique », a déclaré Vick.

«J’ai parlé à Sean Shelby, et je ne sais pas combien je veux dire, surtout sans combats en cours en ce moment – mais je suis encore dans la phase de réflexion. Je suis toujours dans le groupe de test, et si quelque chose arrive, si un combat arrive bientôt, je suis déjà en forme. J’ai essentiellement fait un camp d’entraînement en Thaïlande, donc je ne connais pas vraiment mon statut exact en ce moment avec tout ce qui se passe. Je ne vais pas parler à Sean pour le moment car à quoi bon tout ce qui se passe? Mais il a dit que je restais dans la piscine de l’USADA. “

Avec quatre défaites consécutives, Vick a de la chance de ne pas avoir été complètement libéré par l’UFC. Mais il semble qu’on lui ait donné une dernière chance de s’améliorer, voyons maintenant ce qu’il en fait.

Pensez-vous que James Vick se battra à nouveau à l’UFC?