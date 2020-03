James Vick évalue les défauts techniques après un voyage en Thaïlande

James Vick est bien conscient de ce qu’il doit améliorer en tant que combattant.

Le joueur de 33 ans a déclaré qu’il avait identifié les problèmes techniques de son jeu qui, selon lui, étaient responsables de plusieurs de ses pertes à l’UFC. Vick (13-5 MMA, 9-5 UFC), qui est récemment rentré chez lui au Texas après avoir fait un voyage en Thaïlande pour affûter son art, ne niera aucune des lacunes techniques qu’il a subies tout au long de sa carrière. Mais Vick, qui a perdu quatre combats consécutifs après avoir remporté neuf de ses 10 premiers combats à l’UFC, tente de résoudre ces problèmes dans l’espoir de changer sa carrière.

“Ce voyage a été en grande partie le fait que je suis tombé amoureux des combats – je me sentais comme si j’avais perdu tout intérêt”, a déclaré Vick à MMA Junkie Radio. «J’ai toujours fait ce qu’il fallait, mais toutes mes pertes étaient des problèmes techniques. Mon dernier combat a été nul parce que j’ai travaillé avec mon amie Dorian et j’avais l’impression qu’il m’a vraiment aidé mieux que quiconque à garder mes mains et à résoudre ces problèmes techniques. Et la dernière fois, je n’ai pas pu montrer que – je me suis fait prendre avec un putain d’upkick. Mais à part ça, tous les problèmes étaient techniques. Se battre avec les mains baissées et le menton en l’air a été un problème toute ma carrière, et personne ne m’a jamais fait payer avant d’avoir obtenu un top 10.

“Il est difficile d’en parler et de ne pas offenser les gens. J’ai travaillé avec d’excellents entraîneurs, mais parfois un excellent entraîneur ne peut pas résoudre votre problème particulier. Beaucoup d’entraîneurs avec qui je me suis entraîné, je sais que s’ils ont pris un enfant et l’ont construit à partir de zéro, cet enfant aurait une excellente technique. Mais avoir quelqu’un venir à vous après quatre, cinq ans de mauvaise technique et ensuite essayer de résoudre ces problèmes, je pense que c’est ce que j’ai traité dans le passé – venir aux entraîneurs ayant déjà une technique de montée en puissance (explétive). Et c’est aussi ma faute si je reste avec un entraîneur qui ne corrige pas ma technique.

«Mon tout premier entraîneur de boxe, j’ai eu 20 combats sous lui et j’ai remporté la plupart de ces combats. J’étais double champion des Golden Gloves de boxe, donc tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Depuis, nous avons eu une chute, mais je me suis entraîné avec cet homme pendant près de 12 ans. Il était comme un deuxième père pour moi, mais il n’a jamais réglé mes problèmes – j’ai donc commencé avec une mauvaise technique. »

Vick a combattu le plus récemment en octobre, quand il a perdu contre Niko Price par KO au premier tour. C’était son premier combat dans l’UFC au poids welter.

“Beaucoup de gens parlent (explicatifs), mais en fin de compte, pour dire que je n’appartiens pas à l’UFC – c’est délirant”, a déclaré Vick. “Vous pouvez dire que je n’appartiens pas au top 10, et c’est bien et compréhensible. Mais en plus de me faire prendre par un coup de pied, je n’ai jamais perdu contre un adversaire qui n’a pas fait partie du top 10. “

Vick n’est plus avec son entraîneur de boxe d’origine. Il est toujours avec l’équipe Lloyd Irvin, mais son nouvel entraîneur de boxe est Kendrick Releford, un ancien champion IBF de la côte Atlantique et WBO Latino. Vick est confiant que ses problèmes techniques sont désormais résolus.

En ce qui concerne le fait qu’il soit toujours avec l’UFC ou non, le natif du Texas n’a donné aucune réponse définitive car tout semble incertain dans la pandémie mondiale de coronavirus. Mais il semble qu’il soit toujours sur la liste malgré son dérapage perdu.

“J’ai parlé à (entremetteur) Sean Shelby, et je ne sais pas combien je veux dire spécialement, sans aucun combat en cours en ce moment – mais je suis encore dans la phase de détermination des choses”, a déclaré Vick. “Je suis toujours dans le groupe de test (de l’Agence américaine antidopage), et si quelque chose se produit, si un combat se produit bientôt, je suis déjà en forme. J’ai essentiellement fait un camp d’entraînement en Thaïlande, donc je ne connais pas vraiment mon statut exact en ce moment avec tout ce qui se passe. Je ne vais pas parler à Sean pour le moment car à quoi bon tout ce qui se passe? Mais il a dit que je restais dans la piscine de l’USADA. “

