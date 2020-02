Jan Blachowicz a «secret» pour Jon Jones après KO

RIO RANCHO, N.M. – Jan Blachowicz promet un KO de Jon Jones s’il est en mesure de mettre la main sur le champion des poids lourds légers de l’UFC après sa victoire sur Corey Anderson à l’UFC sur ESPN + 25.

Blachowicz (26-8 MMA, 9-5 UFC) a vengé une défaite de 2015 contre Anderson (26-8 MMA, 9-5 UFC) de la manière la plus catégorique sur une plateforme en tête d’affiche lorsqu’il a marqué un KO brutal au premier tour samedi à Santa Ana Star Center.

Jones (26-1 MMA, 20-1 UFC), qui sort d’une défense du titre controversée contre Dominick Reyes à l’UFC 247 la semaine dernière, était au bord du combat. Jones et Blachowicz ont partagé un va-et-vient immédiatement après le combat, et Blachowicz a déclaré qu’il ne faisait aucun doute qu’il méritait cette opportunité.

“Je crois que je suis le prochain concurrent pour le tir au titre, et je ne veux pas un combat différent”, a déclaré Blachowicz au MMA Junkie après le combat à l’UFC sur ESPN + 25. “Seul le tir au titre. J’attendrai. J’ai beaucoup de choses à faire, donc je ne serai pas ennuyeux, je peux attendre. … Je fais ça toute ma vie, et j’attends ça si longtemps. Je suis prêt. J’ai prouvé que je méritais le coup du titre, et je le ferai, et je porterai la ceinture en Pologne. »

Pas si vite?

Beaucoup ont demandé à Jones de se venger de Reyes. Cependant, Blachowicz n’est évidemment pas parmi eux. Il a donné «tout le respect» à Reyes mais a dit qu’il devrait être en tête dans la file d’attente.

Si Blachowicz obtient le coup du titre, il a déclaré que le résultat serait différent de tous les combats précédents de Jones. “Bones” est invaincu sur une séquence de 15 combats consécutifs en championnat, mais Blachowicz a déclaré qu’il avait un tour dans sa manche.

“Nous avons déjà quelque chose pour Jon Jones”, a déclaré Blachowicz. “Mais c’est un secret, et nous le montrons dans le combat.”

Blachowicz ne divulguerait pas la tactique exacte de ce qu’il faudrait pour renverser sans doute le plus grand combattant de l’histoire du MMA. Il a cependant proposé un spoiler de la façon dont cela se terminerait.

“Je vais (l’assommer)”, a déclaré Blachowicz. “Je promets.”

