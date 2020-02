Jan Blachowicz aide Dominick Reyes à trouver son prochain combat

Il semble que seulement manquant UFC clarifier qui sera le prochain adversaire de Jon Jones. Nous parlons de savoir si ce sera Jan Blachowicz ou Dominick Reyes. Et peut-être que nous devrions également parler d’un combat possible entre les deux pour le confinement au titre de 205 livres. Ce ne serait pas non plus une mauvaise idée.

Jan Blachowicz aide Dominick Reyes

Ou une autre option possible pour Reyes. Parce que Blachowicz veut l’aider à trouver un autre combat que Jones. Tout pour qu’il ne vous gêne pas. Quelle serait cette option? Le combattant polonais, parler à Damon Martin, un mini mini tournoi semi-complet a été retiré de la pochette.

«Je peux être le marieur s’ils le souhaitent. Je vais me battre avec Jon Jones pour le championnat. Dominick Reyes peut se battre avec Thiago Santos et le vainqueur peut me battre comme le prochain challenger du titre“.

Il en a également profité pour envoyer un message direct au monarque.

«Jon Jones, que puis-je vous dire? Je suis prêt. Vous devez vous préparer. Nous allons le faire. Dites-moi juste la date et le lieu“.

Ce ne serait pas fou non plus d’avoir ces deux combats. Si une chose est claire, c’est que TSantiago Santos pas au milieu de l’image du titre en ce moment. C’est pourquoi je serais sûrement plus qu’heureux de faire ce combat.

Lecteurs, êtes-vous d’accord avec Jan Blachowicz?