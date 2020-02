Jan Blachowicz bondit après l’UFC sur ESPN + 25

Juste au moment où vous pensiez que le chemin dans la division des poids lourds légers de l’UFC était entièrement pavé, un rouleau compresseur nommé Jan Blachowicz est arrivé.

La sagesse conventionnelle semblait exiger une revanche immédiate entre le champion Jon Jones et Dominick Reyes après que leur décision controversée et mince comme un rasoir à l’UFC 247 ait suivi le chemin de Jones.

Peut-être que Blachowicz a entendu tout ce discours et a décidé qu’il devait sortir et faire une déclaration dans son UFC sur le match du tournoi principal ESPN + 25 contre Corey Anderson.

C’est exactement ce que Blachowicz a fait, car il a frappé Anderson froid dans les premières minutes de leur combat samedi soir.

Maintenant, Blachowicz est juste là-haut dans le mélange avec Reyes, et n’oubliez pas Thiago Santos, non plus, dans une division de 205 livres qui est soudainement plus convaincante qu’elle ne l’a été depuis longtemps.

Alors, que faisons-nous de la décision de Blachowicz? Et à quelle hauteur devrait-il être dans le dernier classement USA TODAY Sports / MMA Junkie?

Écoutez le président du classement «Gorgeous» George of MMA Junkie Radio et John Morgan de MMA Junkie pendant qu’ils discutent de cela, et de tous les autres résultats avec des implications en matière d’audience en provenance du Nouveau-Mexique, dans la dernière édition du rapport sur les classements MMA.

