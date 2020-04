Jan Blachowicz dit qu’il est à l’avant de la file d’attente des poids lourds légers de l’UFC

Jan Blachowicz, prétendant aux poids lourds légers de l’UFC, insiste sur le fait qu’il est en tête de file pour se battre pour le titre une fois que les choses se seront remises en marche et qu’il est prêt à se battre pour la ceinture avec ou sans le champion Jon Jones.

S’adressant au site Web polonais MMA MMARocks.pl avant l’annonce de l’accord de plaidoyer de Jones, Blachowicz a réagi à la nouvelle de l’arrestation récente du champion des poids lourds légers de l’UFC et a déclaré que Jones avait un problème à gérer les signes de réussite.

“Je sais qu’ils l’ont laissé sortir de l’arrestation, alors nous verrons comment la situation se passe”, a-t-il déclaré (via la traduction). “De toute évidence, le gars ne peut pas gérer le succès qu’il a, et c’est le principal problème parce qu’il pense qu’il peut tout faire jusqu’à ce qu’il se passe quelque chose.

«La vie est injuste, (mais) c’est ainsi que le monde fonctionne. La loi est pour les riches. Nous ne pouvons rien y faire. Nous ne pouvons que nous plaindre, mais c’est ce que c’est. La seule chose que je puisse faire est de faire mon travail dans l’octogone. Ce n’est pas mon rôle de juge. Jon passe beaucoup de temps en ce qui concerne l’utilisation inutile des armes à feu. Cependant, le délit de fuite avec la femme enceinte a peut-être été encore pire que cela. »

En attendant, Blachowicz est assis serré et attend son heure pendant la pandémie de coronavirus. Avec les anciens champions du titre Dominick Reyes et Thiago Santos, le combattant polonais est l’un des trois hommes en lice pour le prochain tir de l’or. Mais il a dit que lorsque l’action reprendrait à l’intérieur de l’octogone, il n’y avait personne devant lui dans la file d’attente pour se battre pour le titre des 205 livres.

“Tout le monde essaie de se diriger vers la ceinture, mais ces gars-là avaient déjà une chance et ils ne l’ont pas saisie”, a-t-il déclaré à propos de ses deux concurrents. «Maintenant, ils peuvent se reposer, ou ils peuvent se battre entre eux deux. Je suis le prochain en ligne, et personne ne peut faire la queue devant moi. Ils peuvent simplement se battre pour voir qui va me combattre ensuite, quand je défendrai la ceinture (ou) si quelque chose se passe et ils prennent la ceinture à Jon. “

Blachowicz a déclaré que malgré les problèmes personnels de Jones loin de la cage, sa préférence serait de faire face au champion en titre. Mais il a admis que son objectif n’est pas de battre spécifiquement Jones, mais de gagner le titre.

“Personnellement, je préférerais le combattre ensuite pour la ceinture, mais se battre pour la ceinture elle-même est la chose la plus importante”, a-t-il déclaré. “S’ils enlèvent la ceinture (à Jones), ou si l’UFC décide de faire une ceinture intérimaire, je pense que dans cette situation, je combattrais Reyes ensuite, puis le match revanche avec Thiago Santos. Bien sûr, ce n’est que si Jones est hors course. “

Cependant, avec le monde actuellement confronté à une bataille collective contre la pandémie de COVID-19, cette course de championnat est actuellement au point mort et Blachowicz a déclaré que ses plans, tout comme ceux de la plupart des autres personnes dans le monde, sont actuellement suspendus.

“Tout le monde a le même problème parce que 90% des gens dans le monde essaient juste de survivre maintenant”, a-t-il déclaré. “Nous vivons tous sous un grand point d’interrogation parce que je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Si mon combat a lieu, la prochaine question est quand? Pour l’instant, je ne peux rien planifier. Je ne sais même pas si je serai le prochain candidat à la ceinture ou si je devrai attendre un peu plus longtemps. Tout le temps, je vis une vie pleine de points d’interrogation, comme tout le monde dans le monde. »

