Jan Blachowicz dit qu’il obtiendra le titre avec une victoire sur Anderson, confiant qu’il finirait Jones

Jan Blachowicz a toujours voulu se venger de Corey Anderson.

Les deux premiers se sont battus à l’UFC 191 où c’est Anderson qui a utilisé sa lutte pour marquer une décision unanime. Maintenant, dans l’événement principal de l’UFC Rio Rancho, ils le feront revenir là où les enjeux sont plus élevés, car le vainqueur devrait recevoir le prochain coup de titre contre Jon Jones.

“Ils l’ont dit mais nous verrons après le combat”, a déclaré Blachowicz à BJPENN.com. «Quand je signerai le contrat contre Jones, je saurai à 100% que je me suis fait tirer le titre. Tout d’abord, je me concentre sur Corey Anderson. “

Blachowicz sait qu’il est un combattant complètement différent de la première fois qu’il a combattu Anderson. Il sait également que sa défense contre le retrait est bien meilleure, comme en témoignent les combats de Luke Rockhold et Jacare Souza.

«Je vais beaucoup mieux maintenant que la première fois que je l’ai combattu. Il m’a fait passer un bon moment lorsque nous nous sommes battus en premier. J’ai prouvé que je suis un meilleur combattant et j’ai hâte de le montrer », a-t-il expliqué. «Je suis beaucoup mieux en lutte et en lutte. Quand quelqu’un m’abat, je sais quoi faire pour me lever. Même si Anderson m’abat, je serai de nouveau sur pied. Il doit être prêt pour cela. “

Bien qu’Anderson ait montré une meilleure frappe, en particulier lors de son dernier combat où il a éliminé Johnny Walker, Jan Blachowicz s’attend à ce que l’Américain soit un lutteur dans ce combat. Il pense qu’une fois qu’il aura décroché un coup de poing solide sur Anderson, il tirera.

«Chaque combat commence debout et sa frappe s’est améliorée. Il a éliminé Walker, donc je pense qu’il a commencé à croire en sa boxe, alors peut-être qu’il pourra se tenir debout », a-t-il déclaré. «Mais je pense qu’après trois ou quatre minutes et après l’avoir frappé, il recommencera à être un lutteur. Je m’attends à cela, mais je suis prêt pour cela. »

Pourtant, Blachowicz est confiant dans sa défense de standup et takedown qu’il sera capable de le maintenir debout et marquera un KO au début du combat.

«Je suis prêt pour cinq rounds et je sais comment combattre cinq rounds quand je dois me reposer et quand je peux pousser le rythme. Je suis prêt à tout. Mais je préfère le terminer au premier ou au deuxième tour par KO », a déclaré Blachowicz. «Je crois que je peux le mettre KO au deuxième tour, mais je suis prêt pour cinq tours. Je vais chercher le KO.

“Je vais être prêt pour lui et je sais comment faire le démantèlement”, a-t-il poursuivi. “Il ne fera grève que pour mettre en place le corps à corps et les retraits. Je sais quoi faire pour le mettre KO et comment me protéger contre la lutte. »

Si Jan Blachowicz obtient le KO, son prochain adversaire pourrait être Jon Jones, et il est convaincu qu’il détrônerait le champion. Non seulement il battrait «Bones», dit-il, mais il le finirait.

“Je ne veux pas parler de Jon Jones en ce moment parce que je me concentre sur Corey. Mais j’ai quelque chose pour Jon Jones et je sais comment je peux le battre et je serais la première personne à l’arrêter », a-t-il déclaré. “Tout d’abord, je dois battre Corey Anderson.”

Pour Blachowicz, ses objectifs pour 2020 sont simples. Éliminez Anderson, puis gagnez et défendez le titre.

«Gagner contre Corey, remporter le titre et défendre le titre à la fin de l’année. C’est le parfait 2020 pour moi », a-t-il conclu.

