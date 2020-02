Jan Blachowicz envoie un message à Jon Jones après l’UFC Rio Rancho

Crédit d’image: UFC.com

Dans l’événement principal de la carte UFC Rio Rancho de samedi, Jan Blachowicz s’est annoncé comme l’un des meilleurs prétendants à la division des poids lourds légers de l’UFC en éliminant Corey Anderson.

Dans les instants qui ont suivi sa violente victoire au premier tour, Blachowicz a eu une confrontation tendue avec le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, qui était assis à côté de la cage lors de l’événement.

S’exprimant après le combat, Blachowicz a envoyé un message à Jones, lui demandant de tirer sur le titre.

“Ils se trompaient sur moi, j’ai prouvé que je suis le meilleur au monde et j’ai prouvé que je suis le prochain candidat au titre”, a déclaré Blachowicz (via MMA Fighting). «Nous nous sommes entraînés à tirer tout le temps à l’entraînement. Nous savions qu’il allait essayer d’utiliser sa boxe pour m’abattre. Il a utilisé sa boxe pour vaincre Johnny Walker, mais c’est bon pour moi parce que j’aime me battre debout.

“Vous m’avez promis dans l’émission Jon, je suis le prochain”, a ajouté Blachowicz, s’adressant au champion. “Faisons-le, dites-moi où et quand. Donnez-moi le lieu et le temps. “

Lorsqu’on lui a demandé comment il envisageait un combat pour le titre avec Jones, Blachowicz a hardiment déclaré qu’il allait assommer le champion.

“La même chose”, a déclaré Blachowicz. «La même chose qu’aujourd’hui. Assommer. “

Bien qu’il soit possible que la prochaine fissure au titre des poids lourds légers de l’UFC revienne à Dominick Reyes, qui a perdu de justesse contre Jones à l’UFC 247 plus tôt ce mois-ci, Blachowicz est catégorique sur le fait qu’il devrait être le prochain, et dit qu’il peut être prêt bientôt.

“Je ne sais pas, j’ai juste besoin de deux ou trois semaines de congé, puis donnez-moi l’endroit et le temps”, a déclaré Blachowicz.

Pensez-vous que Jan Blachowicz devrait obtenir la prochaine fissure chez Jon Jones? Comment pensez-vous qu’il serait juste contre le champion?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 14/02/2020.