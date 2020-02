Jan Blachowicz: “Je serai la première personne à arrêter Jon Jones”

LAS VEGAS, NEVADA – 06 juillet: Jan Blachowicz de Pologne réagit après avoir vaincu Luke Rockhold des États-Unis lors de leur combat UFC 239 Light Heavyweight au T-Mobile Arena le 06 juillet 2019 à Las Vegas, Nevada. (Photo par Sean M. Haffey / .)

Jan Blachowicz il pense qu’une victoire contre Corey Anderson à l’UFC Rio Rancho pourrait lui assurer la chance d’affronter Jon Jones, et il est sûr qu’il sera le premier à surprendre le monde.

Blachowicz et Anderson jouera UFC Rio Rancho ce samedi, les deux se sont affrontés UFC 191où Anderson Il a gagné par décision unanime. Maintenant dans une position différente avec un record de 5-1 dans ses six derniers combats, Blachowicz il pense qu’il renversera sa défaite contre Anderson cette fin de semaine.

Je suis prêt à disputer cinq rounds et je sais comment disputer cinq rounds, quand je dois me reposer et quand je dois donner le rythme », Je suis prêt à tout. Mais je préfère le terminer au premier ou au deuxième tour par KO, » il a dit Blachowicz en entrevue avec BJPenn.com «Je pense que je peux l’assommer au deuxième tour, mais j’ai cinq tours. Je vais chercher le KO. “

“Je serai prêt pour lui et je sais chercher la démolition”continua Blachowicz «Il n’attaquera que pour établir le corps à corps et ses démolitions. Je sais quoi faire pour le bloquer et l’assommer ainsi que pour me protéger de sa lutte. »

Blachowicz il a dit que UFC a déclaré que le vainqueur sera le prochain challenger de la ceinture de Jon Jones Pour l’instant, le polonais ne veut pas regarder au-delà Anderson, mais Blachowicz Il tient bon si le moment vient où il est le premier à mettre fin au règne de Jones.

«Je ne veux pas parler de Jon Jones en ce moment parce que je suis concentré sur Corey. Mais j’ai quelque chose pour Jones et je sais comment je peux le battre et je serai la première personne à l’arrêter. Mais d’abord, je dois battre Corey Anderson. ». Il a conclu.