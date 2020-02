Jan Blachowicz obtient la performance de la nuit

Le samedi soir était à peu près une soirée parfaite pour Jan Blachowicz, le genre qui se termine avec un peu d’argent supplémentaire.

Avec le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, au premier rang, Blachowicz a frappé Corey Anderson à froid dans l’événement principal de l’UFC sur ESPN + 25, en utilisant une mauvaise main droite pour le terminer à 3:08 de la première manche.

Non seulement Blachowicz (26-8 MMA, 9-5 UFC) a fait une déclaration devant Jones, mais il a valu au concurrent polonais un bonus de “Performance de la nuit” de 50 000 $. Ce fut le cinquième bonus de carrière après le combat pour Blachowicz, qui ont tous survécu à ses huit derniers combats.

Daniel Rodriguez, quant à lui, a profité de ses débuts à l’UFC. Le joueur de 33 ans de l’Alhambra, en Californie, a assumé une lourde tâche lorsqu’il a accepté un combat de remplacement à court préavis contre Tim Means en altitude près de la ville natale de Means. Mais cela a payé Rodriguez (11-1 MMA, 1-0 UFC) avec une victoire de soumission au deuxième tour et l’autre bonus “Performance de la nuit” de la soirée.

“Fight of the Night” est allé à un affrontement entre un combattant qui n’est pas étranger à des récompenses d’après-combat contre un concurrent obtenant son premier goût de pâte supplémentaire. Jim Miller et Scott Holtzman ont mené une bataille convaincante dans laquelle Miller (31-14 MMA, 20-13 UFC) a commencé fort et Holtzman 14-3 MMA, 7-3 UFC) a inversé la tendance et a décidé à l’unanimité.

Le vétéran Miller peut se consoler en ramenant à la maison son 11e bonus post-combat en carrière, tandis que Holtzman a remporté le premier bonus de sa carrière de cinq ans à l’UFC.

L’UFC sur ESPN + 25 a attiré une foule annoncée de 6449 personnes payant une porte de 596820 $ au Santa Ana Star Center à Rio Rancho, NM C’était le troisième voyage de Zuffa au Nouveau-Mexique, car le WEC 32 s’est tenu dans le même bâtiment en 2008 et l’UFC a fait ses débuts en 2008. à proximité d’Albuquerque en 2014.

