Jan Blachowicz ou Dominick Reyes en revanche?

La division UFC des poids lourds légers a des prétendants au titre plus viables que jamais ces dernières années, et cela maintient le champion de l’UFC Jon Jones dans les gros titres.

Une semaine seulement après que Dominick Reyes a poussé Jones au bord du gouffre dans un combat pour le titre à l’UFC 247, Jan Blachowicz s’est placé au premier plan de la conversation avec un KO de Corey Anderson à l’UFC sur ESPN + 25. Il y a beaucoup de jockey pour la position, et également l’option persistante de Jones combattant quelqu’un d’une autre classe de poids.

Quel est le meilleur coup de Jones? C’est la question à laquelle Mike Bohn, Farah Hannoun et Danny Segura de MMA Junkie tentent de répondre dans la dernière édition de Triple Take.

Mike Bohn: Jan est l’homme

L’UFC vise à capitaliser sur l’élan et les opportunités, et honnêtement, celui-ci est tombé sur les genoux de Dana White. Si Blachowicz avait gagné de manière moins spectaculaire que contre Anderson, il aurait été une partie réticente de la conversation sur le titre, uniquement en raison de son travail global qui comprend trois victoires consécutives contre Anderson, Ronaldo Souza et Luke Rockhold.

Ce qu’il a réussi en réalité, cependant, n’était rien de moins que la perfection.

Non seulement Blachowicz a vengé une perte de carrière cruciale contre Anderson à partir de 2015 avec un point d’exclamation, mais il l’a fait avec le champion Jones assis au premier rang. Le combattant polonais a pleinement profité de ce scénario unique, pointant Jones à travers la cage et faisant exactement ce dont il avait besoin pour créer un battage médiatique pour un combat pour le titre potentiel. Jones a également joué son rôle en se plongeant totalement dans le moment et en faisant sortir Blachowicz d’une star beaucoup plus grande qu’il ne semble l’être autrement.

À l’approche de l’événement, un match revanche entre Jones et Reyes semblait être le combat pour le titre le plus commercialisable à 205 livres, mais maintenant il y a un argument à faire. Jones est également allé dans les coulisses après la victoire de Blachowicz et a vendu son nouveau concurrent comme quelqu’un qui méritait vraiment une chance de remporter l’or. Cela a été fait pour une bonne raison, et il semblerait quelque peu idiot de laisser cela se perdre.

Reyes mérite-t-il une autre chance de partager l’octogone avec Jones? Probablement. Mais ce combat sera là. Il peut attirer l’attention à nouveau avec une solide performance contre un autre concurrent, ce qui rend un deuxième combat avec Jones encore plus grand. Blachowicz a la main chaude en ce moment, et c’est pourquoi il est le meilleur pari pour combattre Jones ensuite, surtout si les cuivres de l’UFC recherchent un événement principal pour la rumeur de la carte à la carte de juin en Australie.

