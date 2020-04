Jan Blachowicz prévoit un combat pour le titre de Dominick Reyes si l’UFC dépouille Jones

Jan Blachowicz pense qu’il mérite une chance au titre des poids lourds légers de l’UFC avant que les prétendants récents comme Dominick Reyes et Thiago Santos aient une autre chance.

“Tout le monde essaie de se frayer un chemin vers la ceinture, mais ces gars-là avaient déjà une chance et ils ne l’ont pas saisie”, a-t-il déclaré à propos de ses rivaux dans une interview accordée au site polonais MMA MMARocks.pl (via MMA Junkie). «Maintenant, ils peuvent se reposer, ou ils peuvent se battre entre eux deux. Je suis le prochain en ligne, et personne ne peut faire la queue devant moi. Ils peuvent juste se battre pour voir qui va me combattre ensuite, quand je défendrai la ceinture (ou) si quelque chose se passe et ils prennent la ceinture à Jon [Jones]. “

Comme le suggère Blachowicz, il y a une chance que l’UFC se déplace pour retirer le titre au champion en titre des poids lourds légers Jon Jones.

Jones a récemment été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies, et alors qu’il évitait la prison, l’UFC pourrait choisir de le retirer du trône.

Blachowicz dit qu’il est heureux de se battre pour le titre vacant ou une ceinture intérimaire dans cet événement, et imagine qu’il serait très probablement jumelé avec Reyes, qui a récemment perdu une décision proche du rasoir contre Jones.

“Personnellement, je préférerais le combattre ensuite pour la ceinture, mais se battre pour la ceinture elle-même est la chose la plus importante”, a-t-il déclaré. “S’ils enlèvent la ceinture (à Jones), ou si l’UFC décide de faire une ceinture intérimaire, je pense que dans cette situation, je combattrais Reyes ensuite, puis le match revanche avec Thiago Santos. Bien sûr, ce n’est que si Jones est hors course. “

Qui voulez-vous voir Jan Blachowicz se battre ensuite? Pensez-vous que l’UFC finira par dépouiller Jones?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 01/04/2020.