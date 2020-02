Jan Blachowicz propose un tournoi du titre des poids lourds légers à quatre

Le concurrent des poids lourds légers de l’UFC, Jan Blachowicz, a proposé un tournoi à quatre pour déterminer l’ordre hiérarchique pour le titre de 205 kg de Jon Jones.

Blachowicz propose qu’il obtienne le prochain coup de titre contre Jones tout en suggérant que les meilleurs prétendants Dominick Reyes et Thiago Santos se battent pour déterminer qui combattra le vainqueur de Jones contre Blachowicz pour le prochain coup de titre après cela.

Voici ce que Blachowicz a dit à MMAFighting.com.

«Je peux être le marieur en ce moment si tu veux. Je vais combattre Jon Jones pour la ceinture de titre. Dominick Reyes peut se battre contre Thiago Santos et qui gagne ce combat peut se battre contre moi ensuite pour le tir au titre », a déclaré Blachowicz.

Blachowicz n’est pas la première personne à suggérer cette idée, mais c’est la première fois qu’un des meilleurs prétendants au mixage pour la ceinture de Jones se manifeste publiquement et le soutient. Si ce tournoi échoue, Blachowicz gagnerait le coup du titre après avoir éliminé Corey Anderson de façon dévastatrice à l’UFC Rio Rancho pour porter sa séquence de victoires à trois combats consécutifs. Blachowicz a remporté sept de ses huit derniers combats au total.

Le combat Reyes contre Santos a également beaucoup de sens compte tenu du fait que les deux hommes ont subi des pertes minces contre Jones lors de leurs derniers combats respectifs que beaucoup pensaient avoir gagnés. Reyes vient de perdre une décision unanime contre Jones à l’UFC 247 que beaucoup pensaient qu’il aurait dû gagner, tandis que Santos a abandonné une décision partagée avec Jones l’année dernière à l’UFC 239.

Blachowicz apparaissant comme un concurrent légitime après avoir éliminé Anderson, cela met Reyes et Santos dans une situation où ils peuvent avoir à prendre un autre combat pour le refouler avec Jones. Santos a récemment admis avoir rejeté l’offre de l’UFC d’un adversaire non freiné, mais peut-être serait-il plus disposé à combattre Reyes.

Aimez-vous cette idée de tournoi à quatre proposée par Jan Blachowicz pour le titre UFC des poids lourds légers?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 20/02/2020.