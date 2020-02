Jan Blachowicz se déclare ensuite pour Jon Jones: «Donnez-moi le lieu et le temps»

Avec une finition impressionnante au premier tour d’un vieil ennemi, Jan Blachowicz pense qu’il a fait tout ce qui était nécessaire pour décrocher un titre UFC.

Blachowicz a été victorieux dans son match revanche avec Corey Anderson à l’UFC Rio Rancho, vengeant une défaite de 2015 en frappant Anderson en un peu plus de trois minutes. Encore mieux, le champion des poids lourds légers, Jon Jones, était au bord de la cage et Blachowicz a eu la chance de déclarer directement son cas pour être le prochain challenger de Jones.

Après le combat, Blachowicz était catégorique sur le fait qu’il est maintenant le candidat n ° 1 et il a réitéré ce sentiment dans des citations publiées par la suite dans les médias.

“Ils se sont trompés sur moi, j’ai prouvé que je suis le meilleur au monde et j’ai prouvé que je suis le prochain candidat au titre”, a déclaré Blachowicz. «Nous nous sommes entraînés à tirer tout le temps à l’entraînement. Nous savions qu’il allait essayer d’utiliser sa boxe pour m’abattre. Il a utilisé sa boxe pour vaincre Johnny Walker, mais c’est bon pour moi parce que j’aime me battre debout.

«Tu m’as promis dans l’émission Jon, je suis le suivant. Faisons-le, dites-moi où et quand. Donnez-moi le lieu et le temps. “

Blachowicz est également apparu dans une émission d’après-combat ESPN + où il a ajouté en plaisantant “Envoyer l’emplacement” en référence à l’appel classique de Khabib Nurmagomedov de Conor McGregor.

Je pensais que le combat était sur un éclair, beaucoup de choses ont été consacrées à la préparation de Blachowicz pour son deuxième combat avec Anderson. Leur première rencontre a été complètement différente alors qu’Anderson a bloqué Blachowicz pendant trois rounds et l’a matraqué avec des frappes de la première position en route vers une décision unanime déséquilibrée. Cette défaite faisait partie d’une séquence de 1-4 pour Blachowicz, mais il a depuis remporté six des sept et il a crédité son équipe pour l’avoir aidé à faire les ajustements appropriés ainsi qu’Anderson pour le réveil qu’il a fourni à l’UFC 191.

«Je fais juste mon travail, tu sais? La main droite parfaite », a déclaré Blachowicz. «La même chose que nous faisons dans les vestiaires, dans notre camp d’entraînement. Voilà, je vous l’ai dit. Le même adversaire, nouvelle histoire. ”

“Je pense que personne ne veut se battre contre moi en stand-up, tout le monde essaie de me faire tomber, mais cette fois ce n’est pas si facile parce que Corey [taught me I need] meilleure défense contre le retrait », a-t-il ajouté. “Maintenant, je suis un combattant complet.”

Blachowicz a déclaré qu’il avait également amélioré son cardio et qu’il s’était assuré de se rendre au Nouveau-Mexique bien avant la nuit de combat pour mieux s’acclimater à la haute altitude.

Quand vient le temps de croiser Jones, Blachowicz a averti qu’il utiliserait le «pouvoir polonais» pour devenir le premier combattant à donner à Jones une perte légitime et que son plan de match serait simple.

“La même chose”, a déclaré Blachowicz. «La même chose qu’aujourd’hui. Assommer. “

Interrogé sur le fait qu’il était intéressé par d’autres adversaires, Blachowicz a déclaré qu’il se concentrait uniquement sur Jones et qu’il attendrait l’opportunité de le combattre si Jones reprenait Dominick Reyes ou poursuivait une autre opportunité en dehors d’une défense contre Blachowicz.

Ce que Blachowicz pourrait confirmer, c’est qu’il n’aura besoin que de brèves vacances avant de signer sur la ligne pointillée pour défier Jones.

“Je ne sais pas, j’ai juste besoin de deux ou trois semaines de congé, puis donnez-moi l’endroit et le temps”, a déclaré Blachowicz.