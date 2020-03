Jan Blachowicz se moque de Jon Jones après son arrestation DWI: “Vous devez trouver des moyens plus intelligents de vous cacher”

Le concurrent des poids lourds légers de l’UFC, Jan Blachowicz, s’est moqué du champion Jon Jones après sa récente arrestation pour conduite sous l’influence.

Blachowicz a éliminé Corey Anderson à l’UFC Rio Rancho et Jones était présent pour l’événement. Alors que Dominick Reyes semblait obtenir un match revanche avec Jones après un combat serré contre l’UFC 247, mais Blachowicz battant Anderson semblait le faire avancer dans la file d’attente pour le titre. Après l’UFC Rio Rancho, il semblait que Jones et Blachowicz avaient convenu de se battre pour la ceinture plus tard cette année sur la base de leurs tweets.

Jones a été arrêté cette semaine pour inculpation de CFA et armes à feu, et de nombreux combattants se sont rendus sur les réseaux sociaux pour exprimer leur opinion sur la question. Blachowicz était parmi les combattants qui ont donné leurs deux cents à Jones, offrant le commentaire suivant sur son Twitter.

Allez Jon, tu dois trouver un moyen plus intelligent de me cacher qu’une prison;).

– Jan Blachowicz (@JanBlachowicz) 26 mars 2020

Blachowicz pourrait encore combattre Jones si le champion des poids lourds légers de l’UFC est toujours autorisé à se battre une fois la pandémie de coronavirus terminée. Mais l’arrestation de Jones pourrait absolument jeter une clé dans les choses. Si Jones doit purger une peine de prison, cela élimine probablement toute sorte de match Blachowicz contre Jones. De plus, il est possible que Jones soit dépouillé de sa ceinture par l’UFC, comme il l’a fait par le passé pour ses problèmes juridiques.

Blachowicz (26-8) mène une séquence de trois victoires consécutives avec des victoires contre Anderson, Ronaldo Souza et Luke Rockhold. Il a remporté sept de ses huit derniers combats au total, avec sa seule défaite dans cette séquence face au meilleur concurrent Thiago Santos. Blachowicz n’a pas encore combattu pour une ceinture UFC, donc s’il finit par se faire décrocher un titre, ce sera sa première chance de remporter un titre UFC. Mais ce n’est peut-être pas contre Jones.

Pensez-vous que Jan Blachowicz combattra encore Jon Jones à un moment donné?

