Jan Blachowicz «très méritant» du prochain coup de titre

ALBUQUERQUE, N.M. – Jon Jones a des options devant lui.

Le champion UFC des poids lourds légers a été impressionné par ce qu’il a vu du meilleur concurrent Jan Blachowicz samedi soir à l’UFC sur ESPN + 25. Pourtant, malgré le fait que Blachowicz mérite le prochain coup de titre après avoir éliminé Corey Anderson dans l’événement principal, Jones n’est pas ” t fermant le livre sur une revanche potentielle avec Dominick Reyes.

“C’est quelque chose que je considère définitivement, mais pour qu’un match revanche de Dominick Reyes se produise, il suffit de prendre quelques réunions avec l’UFC pour y arriver”, a déclaré Jones aux journalistes, y compris MMA Junkie, dans les coulisses du Santa Ana Star Center. «Mais si nous ne faisons pas de match revanche, je suis d’accord avec ça aussi. Je pense que j’ai gagné le combat, définitivement gagné les manches 3, 4, 5. Et vous savez, beaucoup d’entre vous donnent beaucoup de mou au (juge Joe Soliz) en disant que j’ai gagné 2, 3, 4, 5. Je peux voir comment il peut me donner 2, 3, 4, 5, mais 3, 4, 5 je reste. “

Jones et Reyes se sont battus pour parvenir à une décision unanime la semaine dernière lors de l’événement principal de l’UFC 247. C’était un appel controversé, car beaucoup avaient Reyes sur les tableaux de bord.

Quoi qu’il en soit, Jones est toujours champion et a besoin d’un challenger pour défendre sa ceinture. Cet homme pourrait être Blachowicz, qui est maintenant sur une séquence de trois victoires consécutives après sa victoire sur Anderson.

“Jan a été superbe”, a déclaré Jones. “La façon dont il a éliminé Luke Rockhold, Corey Anderson – Je veux dire, ces deux gars sont connus pour ne pas être en mesure de donner un coup de poing, mais il appuie sur la détente et il atterrit ces gros coups. Je pense donc qu’il mérite vraiment (d’un coup de titre).

«Ce fut un combat formidable. Je pensais que Jan Blachowicz avait fait un travail formidable, sa boxe avait fière allure. Corey semblait lent ce soir. Il semblait que quelque chose ne cliquait pas là-bas. Il semblait plus lent et plus hésitant lors de ses démontages. Honnêtement, je pense qu’il était plus inquiet de me battre que Jan Blachowicz, et il a appris une leçon précieuse sur ce qui se passe lorsque vous regardez devant vos adversaires. »

S’exprimant avec Laura Sanko lors de l’après-spectacle ESPN +, Jones a déclaré qu’il pouvait voir l’UFC suivre la route de Blachowicz lors d’un match revanche à Reyes pour son prochain défi.

“Je pouvais totalement voir l’UFC nous égaler”, a déclaré Jones. «Quelle meilleure façon de réclamer le titre que d’obtenir un KO comme ça. J’ai le sentiment que l’UFC va me téléphoner très bientôt. “

