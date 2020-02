Jan Blachowicz vs Corey Anderson 2 faits saillants de la vidéo de combat complet

Regardez Corey Anderson contre Jan Blachowicz 2 en vidéo de combat complet de l’événement principal de l’UFC Rio Rancho ci-dessus, gracieuseté de l’UFC.

UFC Rio Rancho: Anderson vs Blachowicz 2 a eu lieu le 15 février au Santa Ana Star Center de Rio Rancho, au Nouveau-Mexique. Corey Anderson (13-5) et Jan Blachowicz (26-8) se sont battus dans un concours de poids lourds légers, diffusé en direct sur ESPN +. Découvrez d’autres extraits vidéo ci-dessous.

Pour en savoir plus sur Anderson vs Blachowicz 2, consultez le blog en direct de Steven Marrocco de MMA Fighting ci-dessous.

Tour 1: Herb Dean supervise l’action. Ils échangent des coups tôt et Blachowicz va aux jambes. Anderson avance et feint, poussant avec le jab avant de chialer à droite. Blachowicz tente un crochet de plomb et s’installe sur un coup. Anderson se précipite pour une configuration de retrait et décolle à la place avec un coup de poing. Blachowicz attend le comptoir et prend des coups. Les coups de pied avant le repoussent. Le combo pulmonaire de Blachowicz est télégraphié. Une autre charge est bloquée. Anderson restant calme et collant avec son jab. Le corps de plomb a tiré pour Anderson et Blachowicz contre un crochet gauche. Anderson attrape une jambe alors que Blachowicz fait un double coup. Uppercut de plomb de Blachowicz bon. Le compteur à droite de Blachowicz laisse tomber Anderson, et un coup de marteau de suivi scelle l’accord. La relecture montre qu’Anderson était trop près d’un coup de pied de jambe, et Blachowicz a parfaitement contré avec un crochet.

Résultat officiel: Jan Blachowicz bat. Corey Anderson via KO (coup de poing) – Tour 1, 3:08