Jan Blachowicz vs Jon Jones “ne fait rien” pour Brendan Schaub – “Pas excitant du tout”

Jan Blachowicz est susceptible d’obtenir la prochaine fissure au niveau du bracelet léger et lourd, actuellement détenu par Jon Jones, après avoir écrasé son adversaire, Corey Anderson, lors de l’événement principal de l’UFC Rio Rancho le week-end dernier sur ESPN +.

C’est une confrontation qui n’allume aucun feu sous l’ancien poids lourd de l’UFC, Brendan Schaub, qui prépare désormais tout ce qui concerne le MMA par le biais de son podcast “Under the Belt”. Au lieu de cela, l’athlète anciennement connu sous le nom de «Big Brown» veut que «Bones» change de catégorie de poids.

“Je n’ai aucune envie de voir Jan Blachowicz contre Jon Jones”, a déclaré Schaub (transcrit par BJPenn.com). «Je n’ai rien, je n’ai rien. Cela ne fait absolument rien pour moi. Rien. Jon, donne-nous ce que nous voulons. Allez à mec lourd. “

Jones n’a pas ressemblé à son moi dominant dans certains de ses combats de championnat les plus récents, échappant de peu à sa défense du titre Dominick Reyes avec une victoire par décision unanime quelque peu controversée (plus à ce sujet ici).

C’est pourquoi parler d’un voyage vers le nord a perdu un peu de son élan.

«Je préférerais presque voir Jan contre Reyes pour voir [who gets the next title shot]. Jon n’en veut pas », a poursuivi Schaub. «Je vous garantis que c’est Jan contre Jon l’été prochain. Jon le battra et puis qui sait. Ce n’est tout simplement pas amusant, n’est-ce pas? Ce n’est tout simplement pas excitant. Pas excitant du tout. “

Malheureusement, les choses sont tout aussi «ennuyeuses» chez les poids lourds.