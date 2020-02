Janet Todd prépare un bouleversement majeur dans UN combat pour le titre avec Stamp Fairtex

Fin février 2019, Janet Todd a affronté Stamp Fairtex pour le premier championnat du monde de Muay Thai ONE Strawweight. Todd a perdu ce combat par décision, mais dans quelques jours, elle obtiendra un deuxième crack à Stamp dans des circonstances légèrement différentes.

Ce vendredi, dans le cadre de l’événement principal de ONE: King of the Jungle, Todd défiera Stamp pour le ONE Strawweight Kickboxing World Championship – l’autre ceinture de la boîte à trophées thaïlandaise.

“Je suis super excité”, a déclaré Todd à propos de son opportunité de combattre Stamp dans un deuxième sport. «Après la première fois – je l’ai combattue il y a environ un an – je voulais pouvoir me prouver et prouver aux autres que je méritais une deuxième chance. Je suis donc vraiment impatient. “

Todd a remporté son match revanche avec Stamp avec trois victoires consécutives: une paire de victoires en kickboxing contre Chin Long Wang et l’ancien détenteur du titre de ONE Kai Ting Chuang, et un coup de pied de tête destructif au deuxième tour contre Ekaterina Vandaryeva en compétition Muay Thai.

Bien que son élimination directe de Vandaryeva ait été l’une des victoires les plus impressionnantes du championnat ONE de 2019, Todd n’était pas confiant que cela lui mériterait un coup de champion.

“Honnêtement, je ne savais pas”, a-t-elle dit. «Je ne savais pas combien de combats encore je devais faire pour obtenir un autre tir au titre, mais j’espérais que ça arriverait bientôt. Je ne pensais tout simplement pas que ça allait être juste après celui-ci. “

Cela ne fait qu’un an que Todd a affronté Stamp pour la première fois, mais elle assure qu’elle a apporté de nombreuses améliorations à cette époque, car elle apprend beaucoup à chaque fois qu’elle monte dans le ring ou la cage.

«À chaque combat, nous regardons la bande et faisons de petits ajustements», a-t-elle déclaré. «J’ai donc l’impression qu’à chaque combat, j’ai progressé un peu plus, petit à petit, pour m’amener au point où j’en suis aujourd’hui.»

En fait, Todd dit qu’elle a beaucoup appris de sa défaite en 2019 contre Stamp. Elle a l’intention d’appliquer ce qu’elle a appris dans leur rematch imminent.

“Après avoir revu ce combat à quelques reprises, j’ai vraiment remarqué que je n’avais pas la confiance dans les deux premiers tours que j’ai fait au cinquième tour”, a-t-elle déclaré. “[I need to make sure] Je jette avec confiance et jette avec intention. Je sais, mentalement, je me sentais comme si j’étais prêt, mais c’était la première fois que je me battais dans un grand show comme ça. Peut-être que toutes les nouvelles choses m’ont un peu flou. »

Janet Todd a fait les préparatifs de sa revanche imminente avec Stamp en Californie du Sud, où elle travaille également comme ingénieur en aérospatiale. Comme vous pouvez vous y attendre, il est parfois difficile d’équilibrer son travail de jour avec sa vie de combattante.

«Je pense que c’est probablement le plus gros obstacle que j’ai réussi à trouver un équilibre entre les deux», a admis Todd. «Il y a des moments où je ressens une pression du travail en même temps que je subis une pression pour m’entraîner à être prêt pour le combat. Mais je suis devenu très bon en gestion du temps et je fais de mon mieux pour gérer mon stress. “

Avec l’essentiel de ses préparatifs à l’écart, et maintenant en sécurité à Singapour pour son combat, Todd est prêt à exécuter. Elle est convaincue qu’elle fera le travail et glissera le titre de Stamp dans un bouleversement significatif.

“Je n’ai pas de Magic Eight Ball, et je sais que c’est une fille très dure, surtout depuis que nous nous sommes battus avec des gants MMA et je sais qu’elle peut prendre un coup”, a déclaré Todd à propos de Stamp lorsqu’on lui a demandé une prédiction pour leur revanche. . “Je sais que ça ne va pas être un combat facile, où ce sera un KO dans les deux premiers tours. Je pense que ce sera un bon match de va-et-vient. “

Ce Janet Todd contre Stamp Fairtex sera diffusé tôt vendredi matin en Amérique du Nord, sur B / R Live, la ONE Championship Super App ou YouTube, selon votre région.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 26/02/2020.