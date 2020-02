Jared Cannonier annonce une intervention chirurgicale et s’attend à un retour automnal à l’UFC

Jared Cannonier n’entrera pas dans l’octogone de si tôt.

Le concurrent de poids moyen de l’UFC, qui devait affronter Robert Whittaker le 7 mars, puis brièvement lié à une rumeur de bagarre avec Darren Till, a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il serait mis à l’écart en raison d’une déchirure musculaire pectorale nécessitant une intervention chirurgicale.

“Killa Gorilla” visait à gagner un coup au championnat de 185 livres après des victoires consécutives d’arrêt sur Dave Branch, Anderson Silva et Jack Hermansson, mais ira sous le couteau mardi.

Dans sa déclaration, Cannonier s’est assuré de tirer sur Till et «vos petits serviteurs».

«Je suis heureux que vous ayez trouvé un peu de courage et que vous ayez finalement décidé d’accepter le combat. Le lundi. Mais seulement deux jours après avoir déchiré complètement mon Pec gauche. Quand c’est arrivé le samedi 7 février, j’étais à Houston pour parler de la façon dont vous n’accepteriez pas le combat. Maintenant, si vous aviez dit oui quand ils vous ont proposé, au lieu d’esquiver le combat, j’aurais été à PHX prêt à vous battre. Je ne te blâme pas mais je le suis. Quoi qu’il en soit, je vais me faire opérer mardi. Si vous êtes toujours dans la division MW, je vous contacterai à l’automne. P.S. dites à vos petits serviteurs d’arrêter de me taguer dans vos messages de cul étranges. “