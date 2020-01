Jared Cannonier appelle Kelvin Gastelum pour l’UFC 248

Le concurrent de poids moyen de l’UFC Jared Cannonier est actuellement sans adversaire pour l’UFC 248 et il a maintenant tourné son attention vers un combat contre Kelvin Gastelum.

Cannonier devait initialement combattre Robert Whittaker à l’UFC 248, mais Whittaker s’est retiré du combat pour des raisons personnelles. Cannonier devait ensuite affronter Darren Till, mais Till a également été retiré du combat en raison de ce que le président de l’UFC, Dana White, a déclaré être une blessure à la cheville. Cela laisse Cannonier sans adversaire pour l’événement à la carte de mars.

Mais “The Killa Gorilla” veut toujours rivaliser sur la carte et regarde d’autres adversaires possibles maintenant comme un moyen de rester.

Voici ce que Cannonier a écrit sur son Instagram.

«À 5 semaines de l’UFC 248 et toujours pas de combat. @robwhittakermma ne peut pas y arriver. @ darrentill2 y réfléchit toujours. J’ai des gens qui me demandent à gauche et à droite s’ils peuvent aller de l’avant et acheter des billets et planifier des voyages à Vegas @ mickmaynard2 @danawhite @ufc si Darren ne veut pas se battre et @yoelromeromma peut obtenir un titre pour une séquence de 2 combats en L, puis donnez à @kgastelum un match des prétendants aussi. C’est moi qui attend d’entendre. “

Cannonier a remporté ses trois combats depuis qu’il est passé dans la division des poids moyens à la fin de 2018. Cannonier a éliminé David Branch lors de ses débuts de 185 livres, puis a battu Anderson Silva par blessure TKO et Jack Hermansson par KO pour devenir un sommet légitime- cinq prétendants à la division des poids moyens de l’UFC.

Quant à Gastelum, il vient de deux défaites consécutives contre Till et le champion des poids moyens UFC Israel Adesanya, mais il reste très apprécié dans la division et fait toujours partie des 10 meilleurs combattants à 185 livres.

