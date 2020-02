Jared Cannonier demande Kelvin Gastelum à l’UFC 248 avec Darren Till “pensant toujours” à prendre le combat

Jared Cannonier se lasse d’attendre un nouvel adversaire pour l’UFC 248.

Le concurrent de poids moyen a été coincé dans un schéma d’attente après que l’ancien champion Robert Whittaker a été expulsé de la carte pour des raisons personnelles et que l’UFC a commencé à chercher un remplaçant.

Cannonier s’est rendu sur Instagram vendredi pour exprimer sa frustration après que l’UFC ait apparemment tenté de le réserver dans un combat contre Darren Till, qui, selon Cannonier, est indécis quant à l’opportunité ou non de saisir l’occasion.

“À cinq semaines de l’UFC 248 et toujours pas de combat”, a écrit Cannonier. “Robert Whittaker ne peut pas le faire. Darren Till y réfléchit toujours. J’ai des gens qui me demandent à gauche et à droite s’ils peuvent aller de l’avant et acheter des billets et planifier des voyages à Vegas. “

Till n’ayant apparemment pas la certitude de se battre le 7 mars à Las Vegas, Cannonier tourne son attention vers un prétendant intérimaire au titre qui pourrait être disposé à l’intensifier et à lui faire face.

“Mick Maynard, Dana White, UFC – si Darren ne se bat pas et Yoel Romero peut obtenir un coup de titre sur un combat de deux [losing] séquence, puis donnez à Kelvin Gastelum un match avec les prétendants aussi », a déclaré Cannonier. “C’est moi qui attend d’entendre.”

Gastelum a abandonné ses décisions consécutives à Till et le champion en titre des poids moyens Israël Adesanya, mais reste l’un des combattants les mieux notés encore disponibles dans la division.

Naturellement, Cannonier est impatient après avoir été initialement réservé contre Whittaker dans un combat qui lui aurait presque certainement permis de remporter un titre avec une victoire.

Cannonier, 3-0 au poids moyen, espère toujours affronter un adversaire de premier plan avec l’UFC 248 à seulement cinq semaines. L’UFC n’a fait aucune annonce officielle concernant leurs plans pour le candidat de 35 ans.