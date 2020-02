Jared Cannonier incapable de rivaliser, “blâme” un peu Darren Till

Tout espoir persistant pour Jared Cannonier contre Darren Till à l’UFC 248 a maintenant été anéanti.

Bien que leur éliminateur potentiel de titres de poids moyen le 7 mars à Las Vegas était déjà très en question en raison des négociations contractuelles de Till avec l’UFC et de ses problèmes d’obtention d’un visa, la confrontation est maintenant complètement hors de la table en raison d’une blessure à Cannonier (13- 4 MMA, 6-4 UFC).