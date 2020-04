Jared Cannonier: Pec déchiré “peut-être 60, 65 pour cent” récupéré depuis la chirurgie de février

Le retour à l’action de Jared Cannonier est dans les temps.

Dans l’épaisseur de la photo du titre des poids moyens, la course de Cannonier a atteint un obstacle lorsqu’il s’est déchiré un muscle pectoral en février. Avant ce revers, il avait marqué des arrivées consécutives contre Jack Hermansson, Anderson Silva et David Branch.

Comme le reste du monde, Cannonier attend son heure dans la quarantaine des coronavirus. Il a dit que l’auto-isolement a fonctionné principalement puisqu’il n’a pas pu retourner à l’entraînement à temps plein pendant la réadaptation pour blessures.

“J’ai obtenu un but de basket-ball, des sacs de boxe (et) d’autres équipements d’entraînement ici pour me maintenir actif”, a déclaré Cannonier lors d’un récent épisode du chat en direct de The A-Side. «Mon physiothérapeute est génial; il fait un sacré boulot. La physiothérapie ARIS est la meilleure (je me suis sentie), et quand je reviendrai, ça va se voir. “

Ce n’est pas la première fois qu’il a besoin de soins médicaux supplémentaires. Ses blessures précédentes incluent une main cassée, une épaule luxée et un labrum déchiré. Ce dernier l’a tenu hors de combat pendant plus d’un an.

Cannonier prévoit de revenir à l’automne. Si ce calendrier est respecté, cela fait environ 12 mois qu’il a battu Hermansson dans le tournoi principal de l’UFC Copenhague au Danemark. Il est patient lorsqu’il s’agit de se remettre de sa blessure pectorale et prévoit de reprendre l’entraînement à toute vitesse d’ici juin.

“C’est un test”, a déclaré Cannonier. «Je jette des coups avec ça et tout ça. Je ne vais pas encore à 100%. Je dirais que le pec est peut-être 60, 65 pour cent, donc en ce moment nous travaillons. Je garde beaucoup d’amplitude de mouvement, beaucoup de flexibilité.

“La seule chose que je peux dire maintenant, c’est que l’épaule (et) le pec (sont) toujours faibles, donc nous nous renforçons en ce moment. Peut-être un mois et demi, encore deux mois de cela, (et) alors je pourrai reprendre la formation à plein temps. Vous savez, une formation complète. “

Une chose que Cannonier ne fait pas avec son temps libre est de s’engager dans des querelles verbales avec d’autres concurrents de poids moyen, ou de faire campagne pour un tir contre le champion actuel Israel Adesanya. Bien qu’il ait été mentionné par Adesanya et Darren Till comme un adversaire potentiel, et qu’il ait été brièvement enrôlé pour combattre l’ancien champion des poids moyens Robert Whittaker à l’UFC 248, il se tait. Il a dit qu’il ne voyait pas le but de parler de détritus ou d’appeler des adversaires spécifiques. Comme il le dit souvent, il ne veut qu’un combat pour le titre ou des combats qui le rapprochent de cet objectif.

“Je n’ai rien contre eux – ce n’est pas la peine d’avoir cette animosité”, a déclaré Cannonier. «Je n’ai pas besoin de ce genre d’énergie pour alimenter mon combat. J’utilise la joie pour alimenter mon combat. J’aime cela. Je n’ai pas besoin d’être en colère contre toi pour entrer et te battre. J’ai besoin de ça pour être honnête.

«Tu sais, j’ai quitté mon travail. J’ai quitté une carrière au gouvernement fédéral pour pouvoir me concentrer uniquement sur cela, car c’est la matrice dans laquelle je veux vivre. Pas leur matrice, pas votre matrice, ni sa matrice, ma matrice. Et si vous ne pouvez pas monter sur la même vague, alors comme (New Jack City personnage) Nino Brown a dit: «Vous roulez avec moi ou vous vous retrouvez.»