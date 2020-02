Jared Cannonier révèle une blessure et a un message pour Darren Till

Jared Cannonier ne combattra pas Darren Till ou ne remplacera pas le tournoi principal de l’UFC 248 des prochains mois.

La vedette des poids moyens, Cannonier, devait à l’origine affronter l’ancien champion de division Robert Whittaker lors de l’événement du 7 mars à Las Vegas. Cependant, “The Reaper” a été contraint de se retirer du concours, reliant Darren Till pour le remplacer comme remplaçant possible.

À tout le moins, il était prévu que Cannonier servirait de combattant de remplacement pour la tête d’affiche de l’UFC 248 entre Yoel Romero et l’actuel champion des poids moyens Israël Adesanya.

Image via @ufc sur Instagram

Malheureusement pour les fans de combat, Jared Cannonier ne sera plus une option pour l’UFC 248.

“The Killa Gorilla” est allé sur Instagram où il a révélé qu’il avait subi une blessure pectorale qui le forcera à rester hors de combat pendant un certain temps.

Dans le poste, Cannonier a pris le temps de tirer sur Darren Till. Consultez le post et la transcription ci-dessous:

«Darren Till, je suis heureux que vous ayez trouvé un peu de courage et que vous ayez finalement décidé d’accepter le combat. Le lundi. Mais seulement deux jours après avoir déchiré complètement mon Pec gauche. Quand c’est arrivé le samedi 7 février, j’étais à Houston pour parler de la façon dont vous n’accepteriez pas le combat. Maintenant, si vous aviez dit oui quand ils vous ont proposé, au lieu d’esquiver le combat, j’aurais été à PHX prêt à vous battre. Je ne te blâme pas mais je le suis. Quoi qu’il en soit, je vais me faire opérer mardi. Si vous êtes toujours dans la division MW, je vous contacterai à l’automne. P.S. dites à vos petits serviteurs d’arrêter de me taguer dans vos messages de cul étranges. “

Le natif de Liverpool, Till, répondra au message avec la réaction suivante.

“Jared?”

Darren Till a fait ses débuts chez les poids moyens lors de l’événement UFC 244 de novembre, où il a remporté une victoire décisive contre l’ancien challenger par intérim Kelvin Gastelum.

Quant à Jared Cannonier, le joueur de 35 ans vient de remporter trois victoires consécutives, sa dernière étant une victoire par élimination directe contre le concurrent éternel Jack Hermansson.

