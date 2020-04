Jared Cannonier vit dans The Matrix, va utiliser la joie de parler pour battre le titre UFC

Le concurrent des poids moyens de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Jared Cannonier, est actuellement classé n ° 3 dans la division des 185 livres et pourrait être en lice pour le vainqueur d’Israël Adesanya contre Paulo Costa, en supposant que la promotion puisse réserver leur match à contrecœur plus tard cette année.

Mais si et quand “Killa Gorilla” peut enfin sécuriser sa fissure à la couronne de poids moyen, ne vous attendez pas à ce qu’il suive les traces de “The Last Stylebender” ou “The Eraser”, parce que le Cannonier aux manières douces ne parle pas poubelle pour hype ses combats UFC.

Il parle de joie.

“Ce n’est pas la peine d’avoir cette animosité”, a déclaré Cannonier à MMA Fighting. «Je n’ai pas besoin de ce genre d’énergie pour alimenter mon combat. J’utilise la joie pour alimenter mon combat. J’aime cela. Je n’ai pas besoin d’être en colère contre toi pour entrer et te battre. J’ai besoin de ça pour être honnête. J’ai quitté une carrière au gouvernement fédéral pour pouvoir me concentrer uniquement sur cela, car c’est la matrice dans laquelle je veux vivre. Pas leur matrice, pas votre matrice, ni sa matrice, ma matrice. Et si vous ne pouvez pas monter sur la même vague, alors, comme l’a dit Nino Brown, “vous roulez avec moi ou vous vous retrouvez.” “

Nino Brown a été joué par Wesley Snipes à New Jack City.

Cannonier (13-4), comme le reste de la division, est actuellement mis à l’écart alors que le monde combat la pandémie de coronavirus. Ce n’est pas important, car «Killa Gorilla» allait de toute façon être hors de combat après avoir subi une intervention chirurgicale pour réparer un muscle pectoral déchiré en février.

Si l’image du titre des poids moyens ne s’est pas éclaircie au moment où Cannonier revient à l’action, la promotion pourrait choisir de le relouer contre l’ancien champion marginal Robert Whittaker pour voir quel cogneur de 185 livres est le prochain en lice pour le vainqueur d’Adesanya-Costa.