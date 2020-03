Jared Gordon cherche à réinventer sa carrière à l’UFC au poids plume: & # 039; C’est ce dont j’avais besoin & # 039;

Jared Gordon est sur le point d’entrer dans un nouveau chapitre de sa carrière de combattant.

Le joueur de 31 ans reviendra à sa catégorie de poids d’origine de 145 livres pour la première fois depuis 2017 lorsqu’il affrontera Matt Sayles le 16 mai à l’UFC San Diego. Le passage au poids plume s’accompagne de nombreux changements importants dans la vie de Gordon avant son septième combat à l’UFC.

Pour ce combat, Gordon (15-4 MMA, 3-3 UFC) vit maintenant dans un état différent, s’entraîne dans une nouvelle équipe et il est fiancé. Bien que cette quantité de changements puisse sembler écrasante, “Flash” est un contenu qui se produit en même temps.

“C’est ce dont j’ai besoin. Je trouve ça rajeunissant, et c’est un nouveau chapitre », a déclaré Gordon à MMA Junkie.

«C’est ma résurgence de revenir, de mettre sur pied une séquence de victoires, et je crois vraiment que c’est là que je suis censé être, donc je suis vraiment excité. Je suis excité et excité de voir comment se déroule le camp, comment je me sens, et cela m’a donné un nouveau but et une nouvelle mission. Je crois que mes forces en tant que combattant seront davantage mises en évidence, et je pense vraiment que c’est ce dont j’avais besoin. »

Gordon s’entraînait à Roufusport avec l’entraîneur Duke Roufus à Milwaukee, mais il a déménagé dans le sud de la Floride en décembre, car c’est là que vit sa fiancée. Gordon s’entraîne maintenant avec Sanford MMA (anciennement Hard Knocks 365) avec Henry Hooft.

“Quand j’étais à Roufusport, je suis allé là-bas et j’ai pensé que j’allais être là pendant très longtemps, et cela ne s’est pas passé comme ça”, a déclaré Gordon. “Mais j’ai pris ce dont j’avais besoin, et cela m’a permis de me rendre là où j’en suis en ce moment. Cela m’a valu un nouveau contrat UFC et a remporté mon premier combat UFC là-bas.

“Donc mon premier contrat UFC, mon dernier combat avec Duke, et même si j’ai perdu ce combat, j’ai eu ‘Fight of the Night’ (un bonus de 50 000 $), et ils m’ont donné un nouveau contact. Ensuite, j’ai gagné mon premier combat sur mon nouveau contrat, puis j’ai tenté ma chance. J’ai combattu (Charles) Oliveira et j’ai perdu ce combat. Cela m’a donc amené là où je suis en ce moment.

«Ensuite, je me suis fiancé et ma vie a changé de façon drastique. En Floride, ma formation et mon espace de vie, c’est dans un seul domaine – je n’ai pas besoin de m’épanouir. Remontant également à 145, donc beaucoup de choses changent. Je crois vraiment que c’est ainsi qu’ils sont censés être, alors je suis là. “

Gordon a subi une fracture de l’os orbital lors de la défaite contre Oliveira. C’était sa deuxième blessure osseuse orbitale, et il a maintenant des plaques métalliques sous les deux yeux. Malgré la gravité de la blessure, Gordon est maintenant en bonne santé et croit qu’il y a des points positifs majeurs à retirer de l’expérience.

“J’ai tenté ma chance en combattant Oliveira”, a déclaré Gordon. “Je n’étais pas censé combattre Oliveira. J’étais censé combattre quelqu’un d’autre et ils se sont retirés. Ils ne pouvaient pas se battre avec Oliveira parce qu’il était en larmes, et personne ne voulait le combattre dans sa ville natale de Sao Paulo. Personne en face de lui ne voulait le combattre, personne de rang inférieur derrière lui ne voulait le combattre, alors ils m’ont donné l’opportunité, et ça ne m’a pas marché évidemment.

“Mais maintenant, je vois ça comme une bénédiction parce que je me battais à 155 livres, et je crois vraiment que je suis trop petit, trop petit. Mec, j’ai une portée de 66 pouces. C’est comme une portée de 135, donc je crois que je me battais vraiment hors de ma classe de wight. Mais si j’avais gagné ce combat, j’aurais été classé à 155, puis j’aurais combattu des gens classés après Oliveira – tous des monstres, ils sont tous énormes et techniquement très bons. Donc je crois vraiment que je suis censé être à 145 ans pour réussir et aller là où je veux aller. “

Gordon est bien conscient de l’impact de la récente épidémie de coronavirus aux États-Unis et sur les événements UFC. Gordon admet que l’événement pourrait ne pas se produire, mais il poursuivra ses préparatifs de combat pour l’instant.

