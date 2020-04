Jared Gordon contre. Sean Woodson dans les plans de l’UFC Fight Night le 16 mai

25 juin 2017; Oklahoma City, OK, États-Unis; Jared Gordon (gants rouges) réagit après avoir battu Michel Quinones (gants bleus) lors de l’UFC Fight Night au Chesapeake Energy Arena. Crédit obligatoire: Sean Pokorny-USA TODAY Sports

Un combat poids plume est presque terminé pour le undercard UFC Fight Night le 16 mai, Jared Gordon fera face à Sean Woodson.

Le match a été révélé par Nolan King of MMA Junkie l’après-midi de cette Mercredi

J’ai appris l’art de #grapplebox grâce à la première ceinture noire de John Danaher @ mikejaramillo_bjj… l’un des secrets les mieux gardés de New York. Le MMA ressemble à du chaos à l’œil non averti une fois qu’il touche le sol, à l’exception des tentatives de soumission que les gens connaissent maintenant. Chaque contraction musculaire et chaque micro-mouvement doivent être traités ou le joueur adverse aura toujours une longueur d’avance sur vous. Chaque position, frappe et avancement est stratégiquement placé par le meilleur joueur afin de rendre votre adversaire inconscient ou de le battre littéralement jusqu’à ce qu’il abandonne son cou ou un membre. Chaque position depuis le haut, la garde complète, la demi-garde, le contrôle latéral, la tortue, la commande arrière, le verrouillage de la tête avant, le montage et vice versa à partir du bas, en décubitus dorsal, doit être forée des milliers de fois pour les ajouter pleinement à votre arsenal. Ils doivent ensuite être effectués en entraînement réel. Vous reviendrez toujours à ce que vous êtes le mieux dans un vrai combat. Habituellement, 2-4 bouge le plus. Vous devez forer les nouveaux mouvements encore et encore et vous abandonnerez les anciens mouvements et ramasserez les nouveaux mouvements dans le sous-conscient. Si vous êtes sérieux au sujet de la lutte contre le MMA et que vous êtes dans la région de New York, je vous suggère fortement de travailler avec Mike à Renzo Gracie Academy à New York. Contactez-moi ou l’Académie pour commencer avec lui #bjj #mma #ufc #grapplebox

Un post partagé par Jared Gordon (@jaredflashgordon) le 11 mars 2020 à 13h33 HAP