Jared Gordon sur la fermeture d’un gymnase par la police en raison de restrictions sur les coronavirus

La formation de Jared Gordon, comme beaucoup d’autres dans le monde MMA, a été affectée par la pandémie de coronavirus.

Vendredi, le combattant de l’UFC, âgé de 31 ans, et son équipe ont reçu l’ordre de quitter leur salle de sport Sanford MMA (anciennement Hard Knocks 365) à Fort Lauderdale, en Floride, en raison des mesures prises par la ville pour fermer les commerces non essentiels espère contenir et réduire la propagation du virus dans la région.

“Je suis entré dans la salle de gym, je suis allé dans les vestiaires, j’ai changé, j’étais sur le point de m’envelopper les mains, et les flics sont entrés et ils se sont dit:” Hé, vous devez partir “”, a déclaré Gordon à MMA. Junkie. «Parce que nous étions à Fort Lauderdale, et que c’est dans une partie fermée des établissements non essentiels, donc comme les gymnases, les clubs, les bars, ne sont pas autorisés à être ouverts. Ils nous ont donc virés. »

Gordon (15-4 MMA, 3-3 UFC), qui vit à Boynton Beach à proximité, devrait se battre à l’UFC sur ESPN + 23, qui est actuellement fixé au 16 mai au Pechanga Arena de San Diego, en Californie. Il affronte Matt Sayles revient dans la division poids plume après avoir concouru en poids léger au cours des trois dernières années.

Gordon et son équipe n’ont pas suspendu leur entraînement parce que la police leur a ordonné de partir. Au lieu de cela, ils ont fait ce qu’ils pouvaient et ont emmené les choses ailleurs.

“C’était donc ça”, a déclaré Gordon. “Nous sommes allés au parc et avons trouvé du travail. Ce n’était pas grave, ils nous ont juste dit de partir.”

Gordon a dit que l’équipe suivra une formation à son deuxième emplacement au nord de Deerfield Beach.

“L’autre endroit est au nord, seulement comme Miami et Fort Lauderdale sont en lock-out, donc ils vont ville par ville.” Expliqua Gordon. “En ce moment, nous allons bien jusqu’à notre autre emplacement, mais je suis sûr que cela s’étendra davantage à d’autres villes.

“L’autre gymnase est toujours ouvert, donc nous allons être là pour l’instant.”

Gordon n’a pas parlé à ses entraîneurs d’un éventuel plan d’urgence si le deuxième gymnase de l’équipe devait fermer en raison de restrictions liées aux coronavirus.

“Ça craint, tout est en l’air”, a déclaré Gordon. “Je ne fais que suivre le courant, c’est tout ce que je peux faire maintenant.”

Pour l’instant, Gordon continuera de s’entraîner pour son combat, mais admet qu’il est préoccupé par le fait que cela ne se produira probablement pas, car la Californie est actuellement sous les ordres de rester à la maison dans tout l’État, et il n’y a aucune idée claire quand la distanciation sociale recommandée pourrait prendre fin.

“Je suis vraiment inquiet”, a déclaré Gordon. «Mon adversaire vient de Californie. et ils sont bloqués dans tout l’État, alors comment s’entraîne-t-il? C’est injuste pour lui; Je suppose que c’est bon pour moi. Mais comment l’UFC attend-elle que les gars qui sont en lock-out s’entraînent, et nous ne savons même pas quand le lock-out sera levé? Et qui sait si cela va se propager davantage en Floride et ils nous ont fermés? Je vais donc suivre le courant. “

«J’essaie de réduire mon poids, je m’entraîne toujours et je suis vraiment inquiet, mais je pense que cela sera reporté. Je me prépare toujours, je reste actif et je fais ce que je peux avec ce que j’ai. Certainement préoccupé, mais simplement suivre le courant, ne pas essayer de s’énerver, ne pas paniquer parce que si cela est reporté, car il y a une très bonne possibilité que ce soit le cas. Je le donne juste à Dieu; il a le contrôle, et je le crois vraiment. Je laisse faire. “

.