Jason Jackson prêt pour Kiichi Kunimoto au Bellator 236

HONOLULU – Lorsque Neiman Gracie s'est retiré de son combat Bellator 236 avec Kiichi Kunimoto, les responsables de Bellator ont décroché le téléphone et ont appelé Jason Jackson, qui était plus qu'heureux d'accepter. Maintenant, Jackson prévoit d'utiliser sa commande à court terme pour rebondir dans la colonne des victoires et faire quelques percées dans la division poids welter de Bellator.

Jackson (10-4, 1-1 BMMA) s'est retrouvé du mauvais côté d'une décision partagée contre Ed Ruth au Bellator 231, et l'athlète Hard Knocks 365 est déterminé à ne laisser aucun doute cette fois-ci alors qu'il affronte Kunimoto (20 -8-2, 0-1 BMMA) sur préavis d'une semaine seulement.

Alors que certains combattants trouvent les affrontements à court terme un grand défi alors qu'ils se démènent pour rassembler autant d'informations que possible sur leurs adversaires, Jackson a déclaré qu'il n'avait aucun problème à repérer l'ancien concurrent de l'UFC et de RIZIN, Kunimoto, en déclarant: «Cela m'a pris deux minutes pour comprendre le sortir. "

Découvrez l'interview complète de Jackson avec MMA Junkie sur la journée des médias ci-dessus.

