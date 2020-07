« J’aurai ma propre ligne de mode »

Combien d’argent les combattants de l’UFC gagneraient-ils plus s’ils pouvaient avoir leurs propres sponsors dans leurs combats? Il s’agit d’une plainte récurrente d’athlètes qui, dans de nombreux cas, se sentent trompés. Une situation qui a causé Sean O’Malley contre Reebok. Parce que le jeune gladiateur invaincu monte en flèche en popularité et pensent qu’ils profitent de lui à l’entreprise de mode. Cette même chose a dit il y a quelques jours:

« (…) Reebok a gagné plus d’un million de dollars sur toutes mes marchandises et j’ai reçu environ 3 000 $. que diable? C’est ridicule (…) ».

Plus récemment, en parlant de MMA Fighting, « Sugar », dit-il:

«Je ne savais même pas comment tout avait explosé jusqu’à ce que mon père me mentionne un article. Tout le truc de Reebok est fou. Je pense qu’au cours des années consécutives, ils ont dépassé le million de dollars [en mercancía vendida]. Je sais avec certitude qu’un an oui, je ne veux rien dire de faux, mais je l’ai dans mes courriels, je pense que ce sont des années consécutives qui ont rapporté plus d’un million de dollars et ils m’ont donné comme 3000 ou 5000 $. C’est absolument fou. Alors je dis aux gens de ne pas l’acheter.