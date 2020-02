Javier Méndez parle du match revanche

Khabib Nurmagomedov Il a dit à maintes reprises ces derniers mois que pas intéressé par un match revanche maintenant contre Conor McGregor. Si cela dépend de lui, les Irlandais doivent remporter au moins une victoire de plus pour avoir une nouvelle opportunité pour le Championnat du Monde des Poids Légers UFC.

Khabib vs McGregor 2: Javier Méndez parle

Mais maintenant, l’entraîneur-chef du monarque de 155 livres parle, Javier Mendez. Il préfère être plus réaliste sur la question de la vengeance. Parce qu’il sait que ce ne sont pas eux qui prennent la décision, comme il l’a dit MMA Junkie.

«Ne soyons pas naïfs et pensons que nous avons le contrôle. Nous n’avons aucun contrôle. Nous pouvons contrôler ce que nous faisons, mais c’est l’organisation qui contrôle qui vous combattez et avec qui vous ne vous battez pas. »

Vous pourriez penser que Méndez contredit Khabib mais ce n’est pas vraiment comme ça. Ce n’est pas non plus entièrement l’entreprise qui prend la décision. C’est peut-être dans votre cas, mais certainement pas si nous parlons de McGregor.

Et si nous parlons des autres, ils ne pourront peut-être pas choisir contre qui ils combattent, mais contre qui ils ne combattent pas. Il n’y a pas longtemps Dana White a déclaré que Justin Gaethje a rejeté plusieurs combats Ils lui ont offert. Ils peuvent dire ce qu’ils veulent et ce qu’ils ne veulent pas. Certains en subissent les conséquences et d’autres non, il y a la double tige de mesure de l’UFC.

Ce n’est pas le seul, bien sûr, mais c’est l’un d’eux. De toute évidence, la société ne traite pas tous les combattants de la même manière. Et il ne traite pas Khabib et McGregor de la même manière. Si les Irlandais veulent se battre, ils s’efforceront d’y arriver.