Javier Mendez voit positif dans les réservations ratées de Khabib contre Ferguson

Javier Mendez aime voir le côté positif des choses.

L’entraîneur-chef de l’American Kickboxing Academy à San Jose, en Californie, se prépare à aider Khabib Nurmagomedov à faire une autre défense de son championnat UFC des poids légers le 18 avril dans l’événement principal de l’UFC 249 dans le quartier de Brooklyn à New York.

Nurmagomedov affrontera Tony Ferguson, un homme qu’il connaît bien. Nurmagomedov et Ferguson ont tous les deux prévu de se battre quatre fois, avec des affrontements prévus pour la finale de The Ultimate Fighter 22 en 2015, l’UFC sur FOX 19 en 2016, l’UFC 209 en 2017 et l’UFC 223 en 2018. Mais pour chaque combat programmé, les blessures, les problèmes d’amaigrissement et d’autres facteurs ont empêché les deux de se battre.

“C’est une première pour moi”, a déclaré Mendez à MMA Junkie. “Je n’ai jamais eu quelqu’un qui est censé se battre quatre fois et tout d’un coup, vous savez, et la façon dont cela s’est passé aussi, surtout le dernier pour Tony, mec, tout était en sauce et il a trébuché sur un fil de fer.”

“Et vous savez, il ne fait rien. Ce mec est un guerrier, mec. Il ne simule rien. Alors croyez-moi, ce qui s’est passé est un accident bizarre. Et oui, je peux certainement voir pourquoi les gens penseraient que ce combat est maudit, jamais voulu.

“Et je peux certainement voir pourquoi les gens le regardent comme:” Eh bien, je veux être un remplaçant pour ce combat parce que l’un d’eux va se blesser “”, a-t-il poursuivi. «Eh bien, ils ont montré que cela se produit, non? Pas comme une fois, ça fait quatre fois. Donc je pense que ça va passer cette fois, vous savez, et je veux croire que ça va passer, mais ça s’est passé quatre fois. “

La confrontation légère entre Nurmagomedov et Ferguson a pris des années. Chaque fois que le combat a échoué, les combattants sont allés dans des directions différentes. Mais l’élan les rassemble toujours.

Depuis qu’ils ont été réservés pour la première fois pour se battre en 2015, Nurmagomedov est allé 6-0, ramassant et défendant deux fois le titre de l’UFC 155 livres. Alors que Ferguson a également effectué une séquence de 6-0, ce qui lui a valu le titre de poids léger intérimaire contre Kevin Lee en cours de route avant d’être dépouillé de la ceinture.

“Ils sont tous les deux sur des séquences de victoires folles, si je ne me trompe pas, c’est la première fois un combat 12-0 contre 12-0 à l’UFC”, a déclaré Mendez. «Il a donc un sens plus élevé et à juste titre. Champion numéro un, numéro deux Tony, vous savez. C’est donc la première fois que vous avez deux personnes en hausse comme celle-ci face à face et il a été construit quatre ou cinq combats auparavant, donc c’est plus grand que jamais.

«Tout ce que vous avez à faire est de regarder les ventes. Je pense qu’ils sont épuisés et maintenant c’est l’autre marché secondaire, donc si vous achetez des billets pour cet événement, vous n’obtenez pas le prix d’origine. Vous obtenez le prix majoré, sinon vous n’allez pas entrer dans le détail. Vous n’obtenez pas les prix habituels pour cela. C’est complet, donc les fans, ils pensent que c’est un super combat.

Aussi fou que cela puisse paraître, Mendez pense que tout cela s’est produit pour une raison.

“Et vous savez quoi, c’est comme si les choses devaient être ainsi”, a-t-il dit. “Ils sont censés l’être et cela ne s’est pas produit, mais maintenant c’est plus grand que jamais.” Alors peut-être que c’était censé être qu’ils allaient se battre sur une plateforme beaucoup plus grande. Et nous voici.

“C’est la plus grande plateforme pour eux deux, se battre entre eux n’était pas (alors). Il s’agit de la plus grande plate-forme jamais conçue pour que les deux s’affrontent. Et peut-être que c’était censé être comme ça, peut-être que c’était censé être plus grand que ce qu’il était à l’époque. Et maintenant, nous sommes sur l’énorme plate-forme pour les deux, donc je préfère plutôt regarder du côté positif, vous savez. “

Après avoir été présenté à plusieurs reprises avec le défi Ferguson, la préparation et l’approche du combat ont changé au fil des ans. Après tout, les deux combattants ont beaucoup évolué au cours de cette période.

“Cela en a changé parce que Tony s’est amélioré, Khabib s’est amélioré”, a expliqué Mendez. «Ce n’est donc pas pareil. Ça ne peut pas être pareil. Regardez comme Tony a l’air bien. Vous ne pouvez pas dire que c’est la même chose, pas du tout. Et regardez à quel point Khabib a l’air bien. Nous devons le regarder comme si c’était un tout nouveau combat. Vous ne pouvez pas le voir comme le même vieux, le même vieux. Nous savons ce que nous regardons. Différentes choses se sont produites depuis lors pour les deux. »

En ce qui concerne le match lui-même, Mendez ne s’attend pas à ce que Nurmagomedov traverse Ferguson comme il l’a fait avec ses adversaires précédents, même avec toute la confiance qu’il a en son élève du Daghestan. Mendez s’attend à une guerre acharnée contre Ferguson, mais voit le résultat comme toujours – Nurmagomedov levant la main.

“Il a un cardio incroyable et vraiment, vraiment dangereux avec les coudes”, a déclaré Mendez. «Extrêmement dangereux. Le poids léger le plus dangereux de l’histoire de l’UFC avec coudes. Style peu orthodoxe, très efficace. Il a le cœur d’un lion. “

Mendez pense que ce sera finalement une bataille de volonté entre deux gars qui ne sont pas connus pour se casser.

“Tu ne vas pas casser ce type”, a-t-il dit. “Ça n’arrivera pas. Il ne va pas briser Khabib, ni ne va briser. Je ne vois pas cela se produire. Je vois ces gars se battre à mort avant de se briser. Ils ne cassent pas. Ils ne se cassent pas, aucun de ces gars ne l’est, alors oubliez cette partie. Ils ne cassent pas. Maintenant, les battre, c’est une autre histoire.

«Il peut nous battre et nous pouvons le battre. Mon travail consiste à faire battre Khabib, donc je dois être de ce côté parce que je ne peux pas être un autre côté. Nous allons donc le battre et nous faisons tout notre possible pour que cela se produise. Et cela signifie reconnaître à quel point ces coudes sont dangereux, reconnaître à quel point ses soumissions sont dangereuses, reconnaître à quel point il est dangereux avec son cardio, reconnaître à quel point il est dangereux dans ces domaines. “

