Javy Ayala fait une prédiction audacieuse pour un retour attendu

Ça a été 18 mois éprouvants pour Javy Ayala.

Pendant ce temps, Ayala (11-7 MMA, 6-4 BMMA) a été réservé pour deux combats – tous deux contre Vitaly Minakov. Cependant, chaque combat a échoué pendant la semaine de combat. Ayala espère qu’une troisième réservation contre un autre adversaire sera le charme de son retour au Bellator 239, où il affrontera Valentin Moldavsky samedi.

“Je me sens bien”, a déclaré Ayala au MMA Junkie. «Je suis ravi de retourner enfin dans la cage. Cela fait plus d’un an, mais je suis prêt et j’en suis ravi. … Ça a été un peu frustrant pour moi, surtout avec ces deux derniers combats. Ils ont fini par tomber à la dernière minute. Il a été difficile de rester dans le camp de combat, de tomber, puis de retourner directement dans le camp de combat – mais j’ai l’impression que cela m’a aidé à me maintenir en forme. Cela m’a aidé à rester forte et prête pour celui-ci. »

Bien qu’il souhaite avoir pu concourir plus tôt, Ayala pense que la mise à pied a également eu son avantage. Depuis un an et demi, Ayala a pu se concentrer sur l’amélioration.

“Je vais avoir l’air beaucoup plus net”, a déclaré Ayala. «J’ai pu obtenir beaucoup plus de temps en tête-à-tête. Cette mise à pied, j’ai pu affiner et resserrer les choses avec mes entraîneurs. »

Moldavsky (8-1 MMA, 3-0 BMMA) n’a pas le nom de l’ancien champion des poids lourds Bellator Minakov. Cependant, Ayala reconnaît le défi que présente Moldavsky sous le radar. Il s’attend à ce que le combattant russe cherche à faire glisser le combat dans les tours ultérieurs.

“Ils m’ont dit, et je me suis dit:” Tu sais quoi? Oui, c’est un bon match ”, a déclaré Ayala. «Ils m’ont en fait offert un moment pour le combattre, et cela a fini par tomber. Je suis heureux qu’ils me le redonnent et me donnent l’opportunité d’intervenir avec lui.

“… Honnêtement, (les derniers tours) est l’endroit où je sens qu’il va vouloir aller. Je suis à l’aise pour les derniers tours, comme lorsque j’ai combattu Roy Nelson. J’ai l’impression que mon cardio est là, et je peux encore performer dans ces derniers tours. »

Lorsqu’il regarde dans sa boule de cristal, Ayala voit sa main levée à la fin de la nuit. Comment? Ayala espère remettre à Moldavsky la première perte d’arrêt de sa carrière.

“Je nous vois commencer, nous entrons en collision et cela deviendra un combat intérieur”, a déclaré Ayala. «Je vais poser beaucoup de coudes plus gros et le laisser tomber avec l’un de ces coudes. Je terminerai la manche avec du terre et de la livre. “

Le Bellator 239 a lieu vendredi au WinStar World Casino Resort à Thackerville, Okla. La carte principale est diffusée sur Paramount et diffuse sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

