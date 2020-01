Jay Jay Wilson (littéralement) dit que c’est tuer ou être tué

LOS ANGELES – Jay Jay Wilson entre dans ses combats avec quelques pensées intenses.

Pour celui-ci au Bellator 238? Tuer ou être tué.

Le jeune Kiwi affronte Mario Navarro (4-5 MMA, 1-3 BMMA) ce samedi au Forum à Inglewood.

Wilson (4-0 MMA, 3-0 BMMA) a concouru pendant moins d’une manche combinée dans ses quatre victoires professionnelles en MMA, attribuant ses arrivées rapides à sa mentalité.

“J’y vais en pensant … mon état d’esprit avant de monter sur le ring est que je vais mourir, ou il va mourir, et je veux aller dans ma famille”, a déclaré Wilson au MMA Junkie mercredi. “Je rentre à la maison. C’est mon état d’esprit, c’est pourquoi je sors avec un instinct de tueur. “

Il affronte un adversaire plus expérimenté à Navarre, mais il s’attend à ce que le résultat soit le même que pour chaque combat. C’est une tendance dont il espère faire carrière.

“Je termine ce type”, a déclaré Wilson. «Je retire ce gars du premier tour. Je sors là-bas, si je l’attrape sur mes pieds, je l’attrape sur mes pieds. Sinon, je vais le rabaisser et faire ce que je fais de mieux.

«Je suis vraiment heureux de tout mon succès depuis que je suis si jeune en ce moment. J’ai 22 ans, et je sors et finis ces gars dans les deux premières minutes. Je veux que ce train continue de rouler, je veux que ça continue jusqu’au bout de ma carrière. Je veux que chaque combat se déroule comme ça. Je veux y aller dès le début, je veux essayer de terminer le combat. »

Représentant une nouvelle vague de combattants néo-zélandais, Wilson ne peut qu’espérer imiter le champion des poids moyens de l’UFC, Israël Adesanya, en étant actif et en combattant régulièrement.

“Donc en ce moment, je ne pense pas à disputer ou à obtenir un titre ou quoi que ce soit”, a déclaré Wilson. «En ce moment, je veux juste me battre. C’est une chose que j’ai prise à Israël. Adesanya est juste un combat. Je l’ai vu avoir huit combats en une semaine, et ici j’ai huit combats en un an. »

