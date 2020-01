Jay Jay Wilson vise 2020 après une cinquième victoire consécutive

INGLEWOOD, Californie – S’il le veut, nous en verrons peut-être un peu plus de “The Maori Kid” Jay Jay Wilson en 2020.

Wilson (5-0 MMA, 4-0 BMMA) a prolongé son record professionnel parfait – et son taux d’arrivée à 100% – avec une finition au deuxième tour de Mario Navarro (4-5 MMA, 1-3 BMMA) au Bellator 238, dit ensuite qu’il espère être très actif pour la promotion tout au long de l’année.

Les quatre victoires précédentes de Wilson ont été remportées par le premier tour, mais la dureté de Navarro lui a permis de faire entrer le Kiwi au deuxième tour pour la première fois de sa carrière professionnelle. S’adressant aux journalistes, y compris MMA Junkie, dans les coulisses après le combat, Wilson a déclaré qu’il était à la fois impressionné par la ténacité de son adversaire et reconnaissant de l’opportunité de se dépasser au premier tour.

“C’était super amusant au premier tour”, a rappelé Wilson. «Je pensais que j’allais finir. J’étais en train de me balancer, et l’arbitre lui disait de se battre, alors je suis allé plus fort, j’ai continué, j’ai continué, j’ai continué, et c’était un dur à cuire. Il a réussi à endurer les grèves, donc j’ai été vraiment impressionné. C’était bon pour moi de faire un autre tour, de passer un peu plus de temps dans la cage. »

Parfois, pour un jeune combattant dont les premières victoires sont arrivées tôt, approfondir un combat peut révéler des faiblesses cardio ou des problèmes de rythme. Mais il n’y a pas eu de tels problèmes pour Wilson, qui a gardé le pied sur le gaz pendant la première moitié du deuxième tour pour remporter la victoire contre l’adversaire le plus coriace de sa carrière.

“Le truc, c’est que dans le gymnase, nous nous entraînons (pendant) des heures, et là-bas, ce n’est que 15 minutes”, a déclaré Wilson. «Je peux donc tout faire du début à la fin.

«Il était dur. Je l’ai frappé avec des coups durs, de gros coudes et il a enduré. Je l’ai fait crier plusieurs fois avec les frappes, alors j’ai pensé qu’il allait abandonner. Mais il avait du cœur, il continuait. Je lui donne donc beaucoup d’accessoires. »

Wilson a combattu trois fois en 2019 au cours d’une année chargée pour le joueur de 22 ans, mais il a dit qu’il aimerait améliorer ce nombre cette année et être encore plus actif alors qu’il cherche à construire son CV de combat dans la division poids plume empilée de Bellator.

“Je veux prendre autant de combats qu’ils peuvent me donner”, a déclaré Wilson. «Quand je dis que je veux prendre des vacances, je continue de m’entraîner. Je vais vivre chez moi pendant un mois, (et) je vais encore beaucoup m’entraîner là-bas, donc je serai prêt à me battre à nouveau dès que possible. J’adorerais me battre quatre fois de plus, cinq fois de plus cette année si possible. »

