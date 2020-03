Jay Park compare la claque de Brian Ortega UFC 248 à Conor McGregor en train de frapper «un vieux mec au pub»

Alors que le meilleur concurrent poids plume, Brian Ortega n’était pas sur le rôle pour se battre samedi dernier. (7 mars 2020) lors de l’événement UFC 248 pay-per-view (PPV) à Las Vegas, Nevada, il avait apparemment hâte de participer à l’action de combat à l’intérieur de la T-Mobile Arena.

Selon le rappeur coréen Jay Park – qui sert de traducteur pour Chan Sung Jung – Ortega l’a frappé au visage pendant l’événement, ce qui a entraîné une petite échauffourée et “T-City” escorté hors de l’arène.

Si vous pouvez le croire, à l’ère où tout le monde est collé à leurs smartphones et appareils photo, il n’y a aucune preuve vidéo de la véritable claque présumée. Mais lors d’une récente interview avec Ariel Helwani d’ESPN, Park a expliqué comment l’attaque s’est déroulée.

«J’étais juste effrayé. J’étais en décalage horaire, espaçant. Puis, quand «Zombie» est allé aux toilettes, je vois quelqu’un s’arrêter et il m’a dit: «Hé chien, es-tu Jay Park?» Et ça m’a pris par surprise », a-t-il expliqué.

“Et je me disais” Ouais “. Alors, alors que je me levais, il m’a frappé. Alors je me lève et il me sent. C’était très étroit, et il y avait des chaises derrière moi et je suis donc tombé en arrière. Je me suis levé et je l’ai poussé. Il y a eu une petite échauffourée ou autre chose, et les gens ont rompu. »

Avant cet incident, Park et Ortega ont eu un petit échange sur les médias sociaux après que “T-City” n’ait pas pris trop gentiment une partie de la traduction de Jay dans la perspective de leur combat pour l’UFC Busan en décembre dernier, où le la tension semble être née.

Mais selon Park, si Ortega se met en colère contre une simple traduction, il doit “obtenir une peau plus épaisse” et résume tout ce qu’il a jamais traduit de “Korean Zombie” étaient les déclarations réelles du combattant, et non les siennes.

Alors que Park dit que la grève ne lui a pas fait trop mal, il admet que sa mâchoire est un peu endolorie quelques jours plus tard. Mais par-dessus tout, il est plus déçu des actions d’Ortega car il dit qu’il était un grand fan de lui.

«Pour être honnête, ma mâchoire est un peu raide, mais rien de trop grave, non. C’est juste bizarre. Il est comme le gars n ° 2 au monde, un combattant professionnel de l’UFC. Que fait-il en venant et en m’attaquant? »

«Je peux comprendre si je parlais de merde ou si je le poussais, ou quoi que ce soit. Mais j’étais fan du mec! Je le suivais sur Instagram. Vous êtes quoi? Cela n’a tout simplement pas de sens pour moi. C’était juste une très mauvaise représentation de lui-même. Ce n’était pas beau à voir. »

De plus, le rappeur a comparé l’incident à l’attaque de Conor McGregor contre un homme âgé dans un pub irlandais l’année dernière (voir à nouveau ici).

«Ne pas jeter de l’ombre, mais c’était littéralement comme la façon dont Conor avait frappé le vieux mec au pub. Comme s’il n’avait rien fait. C’était littéralement une de ces situations. C’était tellement l’énergie du lycée, bizarre. ”

Park a révélé qu’il ne voulait initialement pas porter plainte, mais après avoir parlé à Jung, il y réfléchit mais n’a pas encore donné suite. Et finalement, Park dit qu’il ne souhaite aucun mauvais karma sur Ortega, n’a pas l’intention de le poursuivre pour son argent et n’a aucune envie de le voir aller en prison.