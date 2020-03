Jay Park détaille la gifle de Brian Ortega lors de l’UFC 248: «C’était bizarre»

Le rappeur coréen Jay Park est toujours en train de se demander s’il va aller de l’avant avec des accusations contre Brian Ortega après avoir accusé le concurrent poids plume de l’avoir giflé à l’UFC 248.

Selon Park, découvrir la motivation derrière le comportement d’Ortega déterminera comment il va finalement gérer la situation, mais l’artiste d’enregistrement multi-platine a confirmé un rapport MMA Junkie de dimanche qu’un rapport de police a été déposé.

Le bœuf d’Ortega semble provenir de Park qui a aidé à traduire une interview de Chan Sung Jung, qu’Ortega devait combattre en décembre avant de se retirer en raison d’une blessure. Ortega a déclaré qu’il allait gifler Park s’ils se rencontraient en personne, et selon le rapport de police et des témoins oculaires, c’est ce qui s’est passé lors de l’événement de samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas.

Park était au bord de la cage avec Jung regardant la carte, mais quand “The Korean Zombie” s’est levé pour aller aux toilettes, Park a dit qu’Ortega s’est approché et l’a frappé avec une main ouverte.

“Je ne sais pas pourquoi il trébuchait”, a déclaré Park à ESPN lundi. “Il était juste fou sans raison, mais je n’y ai pas prêté attention. J’étais cool. J’étais juste effrayé. J’étais en décalage horaire juste après m’être éloigné (après avoir pris l’avion depuis la Corée du Sud), puis quand ‘Zombie’ est allé aux toilettes tout d’un coup, je vois quelqu’un s’arrêter tout d’un coup, et il se dit ‘Hey, chien, es-tu Jay Park? “Et ça m’a pris par surprise, et je me suis dit:” Ouais? “Alors que je me levais, il me frappa. Alors que je me levais, il m’a frappé. C’était très étroit. Il y avait des chaises derrière moi alors je me suis un peu repliée, puis je me suis levée et je l’ai poussé. Quoi qu’il en soit, il y a eu une petite bagarre ou autre chose, et les gens ont rompu. »

Lundi, TMZ a obtenu et publié une vidéo de l’incident, qui ne montrait pas une gifle mais incluait Ortega hurlant “Je vous ai dit que je vous giflerais comme une chienne” alors qu’il était retenu. Bien qu’Ortega ait déjà fait une menace sur les réseaux sociaux, Park a déclaré qu’il ne l’avait jamais pris au sérieux, car il n’était pas un combattant, et il ne se sentait pas en dehors des limites pour traduire “The Korean Zombie” lors des entretiens.

“C’était juste bizarre”, a déclaré Park. “C’était juste bizarre, maladroit – je ne sais pas pourquoi il est en colère contre moi. Il est censé combattre «Zombie». C’était juste bizarre. C’était une situation étrange. Pour être honnête, pour être complètement honnête, ma mâchoire est un peu raide. Rien de bien grave. Je ne sais pas. C’est juste bizarre. Il est comme le gars n ° 2 au monde, un combattant professionnel de l’UFC. Que fait-il en venant et en m’attaquant? Je pouvais comprendre si je parlais (explétif), si je le poussais ou quoi que ce soit, mais j’étais un fan du mec. Je le suivais sur Instagram. Cela n’a tout simplement pas de sens pour moi. C’était juste une très mauvaise représentation de lui-même. Ce n’était pas bon pour lui.

«Je n’ai pas l’impression d’avoir fait quelque chose de mal. Je viens de traduire. Je n’ai jamais mis de mots dans la bouche de “Zombie”. Je n’ai jamais mis de légende pour lui, je ne lui ai jamais dit de parler trash. J’ai beaucoup de respect pour les combattants. Ils mettent tout en jeu, ils s’entraînent dur, ils mettent leur corps en jeu et se battent pour leurs familles et des trucs comme ça. »

Park a déclaré qu’il avait initialement l’intention de simplement passer à autre chose, mais après avoir parlé avec la représentation de Jung, a décidé qu’ils “ne pouvaient pas le laisser s’en tirer.” Park a déclaré qu’il avait parlé à la police de Las Vegas et avait fait une déclaration sur ce qui s’était passé.

Cependant, Park a déclaré que la décision lui incombait maintenant de procéder ou non. Il peut porter plainte mais a dit qu’il n’était pas décidé si cela se produirait. Il a déclaré que la décision dépendra finalement de la façon dont Ortega réagira à l’avenir.

“Si c’était juste pour attirer l’attention – c’est bien”, a déclaré Park. «Pour être honnête, cool. Je vais le prendre sur le menton pour “Zombie”. Si cela renforce le combat, cool. Mais s’il s’agissait de la traduction, je ne sais pas. Il a besoin de réévaluer sa vie. Ce n’est pas ça.”

Peu importe ce qui se passera à l’avenir, Park a déclaré qu’il ne stressait pas ou ne permettait pas à la situation de consommer sa vie. Il a de nombreuses obligations sur lesquelles se concentrer, mais a répété que c’était un voyage déroutant et inattendu à Las Vegas pour l’UFC 248.

“Je sentais que je n’avais rien fait de mal”, a déclaré Park. «Je ne savais pas qu’il allait essayer de me causer des dommages physiques. Je suis chanteur, mec. Je pèse 143 livres. Je suis environ 40 livres plus léger que toi. Il est le mec UFC n ° 2 au monde. Cela ne vous fait pas paraître dur. C’était juste bizarre. C’était très, très bizarre. »

