Jay Park réagit à l’attaque présumée de Brian Ortega à l’UFC 248

image via @koreanzombiemma sur Instagram

Jay Park a donné son avis et sa réaction à l’incident présumé qui s’est produit entre lui et Brian Ortega à l’UFC 248 le week-end dernier.

Au cours des derniers jours, plus de détails ont émergé concernant l’altercation supposée entre la star de la musique sud-coréenne Jay Park et la star des poids plumes de l’UFC Brian Ortega. “T-City” aurait giflé Park après avoir été mécontent de sa participation à essayer de parler de lui à la poubelle au nom de Chan Sung Jung alias The Korean Zombie.

Lors d’une interview avec ESPN lundi, Park s’est ouvert et a fourni aux fans son côté de l’histoire.

“Je ne sais pas pourquoi il trébuchait”, a déclaré Park (vi MMA Junkie). “Il était juste fou sans raison, mais je n’y ai pas prêté attention. J’étais cool. J’étais juste effrayé. J’étais en décalage horaire juste après m’être éloigné (après avoir pris l’avion depuis la Corée du Sud), puis quand ‘Zombie’ est allé aux toilettes tout d’un coup, je vois quelqu’un s’arrêter tout d’un coup, et il se dit ‘Hey, chien, es-tu Jay Park? “Et ça m’a pris par surprise, et je me suis dit:” Ouais? “Alors que je me levais, il me frappa. Alors que je me levais, il m’a frappé. C’était très étroit. Il y avait des chaises derrière moi alors je me suis un peu repliée, puis je me suis levée et je l’ai poussé. Peu importe. Il y a eu une petite échauffourée ou autre chose, et les gens ont rompu. »

“Si c’était juste pour attirer l’attention – c’est bien”, a déclaré Park. «Pour être honnête, cool. Je vais le prendre sur le menton pour “Zombie”. Si cela renforce le combat, cool. Mais s’il s’agissait de la traduction, je ne sais pas. Il a besoin de réévaluer sa vie. Ce n’est pas ça.”

“Je sentais que je n’avais rien fait de mal”, a déclaré Park. «Je ne savais pas qu’il allait essayer de me causer des dommages physiques. Je suis chanteur, mec. Je pèse 143 livres. Je suis environ 40 livres plus léger que toi. Il est le mec UFC n ° 2 au monde. Cela ne vous fait pas paraître dur. C’était juste bizarre. C’était très, très bizarre. »

Que pensez-vous de ce problème impliquant Brian Ortega, Jay Park et le zombie coréen?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/9/2020.