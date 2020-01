JDS: le retour à l’UFC est «comme une dose d’adrénaline» après une infection des jambes «extrêmement grave»

Junior dos Santos partagera l’Octogone avec un autre frappeur lourd le 25 janvier, luttant contre Curtis Blaydes dans l’événement principal de l’UFC Raleigh, qui ne tombe que 14 semaines après que l’ancien champion des poids lourds de l’UFC a été hospitalisé pour une infection grave.

“Cigano” a été condamné à affronter Alexander Volkov à Moscou quand il a été transporté d’urgence à l’hôpital de Rio de Janeiro avec une douleur à la jambe. Dos Santos espérait toujours être autorisé à combattre en Russie et n’a vraiment compris la gravité de sa blessure que six jours plus tard.

“C’était extrêmement grave”, a déclaré dos Santos à MMA Fighting. «J’ai passé une semaine à l’hôpital en pensant que j’obtiendrais le feu vert et me battrais (Volkov), mais le médecin est venu me voir et m’a dit: ‘Vous ne comprenez pas à quel point c’est grave.’ l’homme et que je suis allé à l’hôpital assez tôt, sinon j’aurais pu aller directement aux soins intensifs. “

Selon dos Santos, ses médecins l’ont informé que “j’aurais pu perdre ma jambe ou même mourir” s’il avait pris un ou deux jours de plus avant d’aller à l’hôpital.

“C’est à ce moment-là que j’ai vraiment compris à quel point la situation était grave”, a-t-il déclaré. «La première chose qui m’est venue à l’esprit, ce sont mes enfants et ma famille, à quel point nous sommes fragiles. Je me sentais bien, fort, heureux, je m’entraînais pour un combat… Tout se passait bien, et tout à coup, cela arrive. Ce fut un coup énorme.

«J’ai vu un film dans ma tête de tout ce que j’avais esquivé. Il est difficile d’expliquer à quel point nous sommes fragiles. Je prends bien soin de moi et cela m’a aidé dans ce cas à non seulement soutenir cette maladie mais aussi à récupérer rapidement et bien. »

Le joueur de 35 ans s’est vu proposer un combat peu de temps après avoir commencé son rétablissement à Rio de Janeiro, et a consulté ses médecins et ses entraîneurs avant de dire «oui» à un affrontement de cinq rounds avec Blaydes.

Son septième événement principal consécutif à l’UFC “était comme un coup d’adrénaline”, a-t-il dit, mais a dû éviter les coups de pied pendant un certain temps.

“Cigano” tentera de se remettre sur la bonne voie après que Francis Ngannou ait interrompu sa séquence de trois victoires consécutives en juin dernier, tandis que Blaydes essaie de maintenir l’élan après des victoires sur Justin Willis et Shamil Abdurakhimov.

“Je ne choisis pas d’adversaires et je ne le ferai jamais”, a déclaré dos Santos. «Je suis ici pour combattre les meilleurs parce que je crois vraiment que je peux retrouver cette ceinture et je vais retrouver cette ceinture. C’est une question de temps et de travail acharné.

«Cette division est très dangereuse. Il y a beaucoup de travail à faire et je suis prêt à travailler. “