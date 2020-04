“Je l’ai probablement déjà eu”

Comme des dizaines de ses homologues de l’UFC, Alistair Overeem ne sait pas quand il se battra à nouveau.

Au milieu de la pandémie de coronavirus, Overeem (45-18 MMA, 9-7 UFC) s’est récemment rendu de son pays natal d’Amsterdam à son domicile d’entraînement de Denver. Alors que des vols sont toujours en cours, cet avion était censé être vide, a déclaré Overeem dans une récente interview avec Duello Channel.

“Il n’y a pas beaucoup de vols – pas beaucoup de personnes voyagent actuellement”, a déclaré Overeem. “L’avion était à 10% (ou) à 15% (plein), mais il y a encore des vols en cours.”

Voyager n’est pas inhabituel pour Overeem. Le combattant de 39 ans a concouru internationalement pour une pléthore d’organisations notables. Au cours de son voyage, il a passé du temps dans différents pays à s’entraîner dans différents gymnases et à cueillir le cerveau de certains des meilleurs esprits du MMA.

En février, a déclaré Overeem, il a passé le Nouvel An chinois en Thaïlande. À en juger par son entourage pendant son séjour, Overeem a déclaré qu’il était probablement déjà atteint d’un coronavirus. Il attribue sa prudence dans le maintien de son système immunitaire au fil des ans pour son manque d’intimidation du virus.

“C’est le moment de manger sainement et d’être en bonne santé, non?” Dit Overeem. “C’est très bon pour votre système immunitaire. En tant qu’athlète, j’ai toujours été très obsédé par la santé et le système immunitaire. C’est pourquoi je n’ai pas vraiment peur du virus. Je l’ai probablement déjà. J’étais en Thaïlande pendant le nouvel an chinois. Il était inondé de Chinois et certaines personnes proches de moi avaient des symptômes. Voilà à quoi cela ressemble maintenant dans toute la discussion sur les coronavirus. “

En tant que personne qui suit de près les nouvelles de COVID-19, Overeem a encouragé le public à utiliser son temps pour s’améliorer. La lecture et l’apprentissage peuvent aider les gens à faire des ajustements positifs à leur mode de vie, a déclaré Overeem.

“Pour votre système immunitaire, vous devez suivre un régime, manger pour renforcer votre système immunitaire”, a déclaré Overeem. «Lisez quelques livres. Il y a beaucoup à apprendre sur ce qu’il faut manger et ce qu’il ne faut pas manger. Il y a beaucoup d’aliments que les gens mangent qui ne se rendent pas compte qu’ils ne sont pas sains – et aussi des combinaisons d’aliments. Les gens, vous avez des devoirs à faire. “

Overeem, poids lourd de longue date de l’UFC, devait disputer le 11 avril contre Walt Harris à l’UFC sur ESPN + 30. Cependant, l’événement a été annulé en raison de restrictions liées aux coronavirus. Elle a ensuite été reportée au 16 mai à l’UFC sur ESPN + 33. Peu de temps après, la promotion a annoncé que tous les événements seraient reportés jusqu’à nouvel ordre.

Bien qu’il ne sache pas quand et où l’UFC reprendra, Overeem s’attend à être sur la première carte de la promotion.

“Je pense qu’avec le virus, vous verrez les chiffres baisser”, a déclaré Overeem. «Je fais très attention à ce qui se passe et quelles sont les prochaines étapes. Bien sûr, parce que mon travail en est affecté. Je pense que tout le monde dans le monde est en ce moment, non? Les nouvelles sont là tous les jours. Je pense que tout le monde est à l’intérieur du monde entier. J’ai des amis partout dans le monde. Mes contacts – tout le monde est à l’intérieur. Tout est arrêté.

«Ce ne sera pas dans quelques semaines. Peut-être, quatre semaines. Peut-être six au maximum. Ensuite, il recommencera. Je pense lentement. Je ne pense pas que ce sera (revenir) immédiatement comme toujours. Cela doit démarrer. Je pense que lors de son démarrage, l’UFC sera le premier à organiser un événement. Je m’attends à me battre là-bas. “

.