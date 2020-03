Je m’en fous où c’est

Sijara Eubanks a passé les dernières heures de la vie avant l’arrêt d’une manière très unique: elle a couru pour terminer ses examens médicaux d’avant-combat.

«Habituellement, je ne fais aucun de mes examens médicaux avant une semaine, et avec tout ce qui se passe et les rumeurs selon lesquelles ce combat va être hors du pays, peut-être, je me disais:« Allez, allons chercher ces examens médicaux », a déclaré Eubanks en riant.

Eubanks (4-4 MMA, 2-2 UFC) devrait affronter Sarah Moras (6-5 MMA, 4-3 UFC) lors de l’événement UFC 249 du mois prochain. Bien sûr, cette carte devait initialement avoir lieu à New York, mais avec la pandémie de coronavirus en cours qui fait des ravages à travers le monde, les responsables de l’UFC ont été forcés de trouver un nouvel emplacement pour la carte.

La présidente de l’UFC, Dana White, a insisté sur le fait que l’événement, avec sa tête d’affiche Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson, se poursuivra comme prévu le 18 avril, et Eubanks dit qu’elle se comporte selon cette hypothèse.

“Honnêtement, ça a été un peu de motivation, tout s’est arrêté, et le simple fait de savoir que l’UFC et Dana White et Khabib essaient toujours de faire en sorte que ce combat se poursuive me maintient motivé”, a déclaré Eubanks. «Les combattants sont habitués aux choses qui ne vont pas dans leur sens, je pense. Cela fait partie du jeu, en quelque sorte de rouler avec les coups de poing, donc je pense que je suis un peu équipé – nous sommes tous un peu équipés – pour que les choses ne se passent pas exactement comme prévu, donc il n’y a rien d’autre à faire que entraînez-vous aussi souvent que possible et continuez d’attendre et de voir et d’entendre où nous en serons. »

Eubanks fonde son camp sur le Nick Catone MMA du New Jersey et se prépare sous l’œil vigilant de Mark Henry. C’est une salle de sport remplie de partenaires de formation talentueux, mais la recommandation actuelle de distanciation sociale, sans parler d’un couvre-feu imposé par le gouvernement, a rendu obsolètes les procédures de formation normales.

Eubanks reste intrépide.

“Nous venons de commencer à organiser des séances privées et à continuer à nous entraîner avec le moins de personnes possible”, a déclaré Eubanks. «Nous sommes de retour sur la bonne voie, recevant toujours mes deux fois par jour. Nous ne pouvons pas réduire du tout. Nous devons continuer. “

Eubanks dit qu’elle accorde à COVID-19 le respect qu’elle mérite, même si elle refuse de porter un masque, au grand dam de sa mère. Elle ne sait pas encore où le combat aura lieu, bien que des rumeurs persistantes suggèrent que le Moyen-Orient pourrait être l’hôte.

Pour Eubanks, cela n’a pas d’importance.

Des examens médicaux avant le combat ont été effectués tôt. Elle garde son poids plus bas que la normale au cas où elle aurait besoin de voler à mi-chemin autour du globe. Toutes les variables sont traitées. En ce qui concerne Eubanks, est concerné, pour emprunter une phrase de Nurmagomedov, lui-même, il suffit d’envoyer l’emplacement.

“J’ai mon passeport prêt”, a déclaré Eubanks. “Je me fiche de savoir où c’est. Je m’en fiche si je peux amener un mec, huit mecs, je m’en fous. Je suis en bas. Je pense que c’est l’occasion de se battre. Le reste du monde est fermé. Il n’y a pas de sport en direct. Il ne se passe vraiment rien. Tout le monde est mis en quarantaine. C’est une période de crises internationales. Pourquoi pas? Je suis honoré d’être sur la carte.

«Je suis convaincu que ce combat va se produire. Je pense que tous les combattants de la carte font pression pour que cela se produise. Je pense que ça va arriver peu importe où ça descend, et une fois que ça descend, ça va être épique parce que nous allons être les seules personnes dans le monde entier autorisées à concourir. Comme quoi, bordel? C’est excitant.

«Je m’en fous où ça en est. Vous pouvez nous mettre en Antarctique. Je ne veux pas manquer ça pour rien. “

.